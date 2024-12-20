Коледен турнир по тенис организираха МКБППМН и Тенис клуб „Смолян“

МКБППМН и Тенис клуб,, Смолян -2013″ организираха Коледен турнир по тенис за ученици, който се проведе на 18-19 декември т.г., съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

Състезателите бяха от ОУ,,Проф. д-р Асен Златаров „- Смолян, СУ,, Св.Св.Кирил и Методий“- Смолян, ОУ,,Стою Шишков “ – Смолян, ЕГ ,, Иван Вазов“ и ППМГ ,,Васил Левски „.

Организаторите пожелават на участниците да постигат успехи в спорта, като се състезават и на престижни международни състезания.



КЛАСИРАНЕ:



8 -10 г. – момичета



1 място – Ива Димитрова

2 място – Рая Фурланска

3 мястото – Татяна Мерова

4 мястото – Анелия Кюлевчиева

5 място – Магдалена Георгиева

6 място Михаела Зидарова

8 -10 г.- момчета



1 място Константин Симов

2 място – Даниел Ангелов

3 мястото – Димитро Ситин

4 място – Марко Харитев

5 място – Дечо Хаджихристев

10-12 г. – момичета



1 място – Паола Маджирова

2 място – Никол Лулчева

10-12 г. – момчета



1 място – Теодор Дандаров

2 място – Джанер Якубов

12-14 г. – момчета

1 място -Теодор Видов

2 място – Христо Иванов

12 -14 г. – момичета



1 място – Християна Чолакова

2 място – Мария Лечева

3 мястото – Ивайла Калницка

4 мястото – Елица Русинова

14-16 г. – момчета



1 място -Божидар Русинов

2 място – Емил Бимбашиев

3 място – Димитър Прахов

4 място – Велизар Башев

5 място – Георги Калфов

6 място – Тони Найденов

7 място – Васил Георгиев

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