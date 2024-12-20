Коледен турнир по тенис организираха МКБППМН и Тенис клуб „Смолян“
МКБППМН и Тенис клуб,, Смолян -2013″ организираха Коледен турнир по тенис за ученици, който се проведе на 18-19 декември т.г., съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.
Състезателите бяха от ОУ,,Проф. д-р Асен Златаров „- Смолян, СУ,, Св.Св.Кирил и Методий“- Смолян, ОУ,,Стою Шишков “ – Смолян, ЕГ ,, Иван Вазов“ и ППМГ ,,Васил Левски „.
Организаторите пожелават на участниците да постигат успехи в спорта, като се състезават и на престижни международни състезания.
КЛАСИРАНЕ:
8 -10 г. – момичета
1 място – Ива Димитрова
2 място – Рая Фурланска
3 мястото – Татяна Мерова
4 мястото – Анелия Кюлевчиева
5 място – Магдалена Георгиева
6 място Михаела Зидарова
8 -10 г.- момчета
1 място Константин Симов
2 място – Даниел Ангелов
3 мястото – Димитро Ситин
4 място – Марко Харитев
5 място – Дечо Хаджихристев
10-12 г. – момичета
1 място – Паола Маджирова
2 място – Никол Лулчева
10-12 г. – момчета
1 място – Теодор Дандаров
2 място – Джанер Якубов
12-14 г. – момчета
1 място -Теодор Видов
2 място – Христо Иванов
12 -14 г. – момичета
1 място – Християна Чолакова
2 място – Мария Лечева
3 мястото – Ивайла Калницка
4 мястото – Елица Русинова
14-16 г. – момчета
1 място -Божидар Русинов
2 място – Емил Бимбашиев
3 място – Димитър Прахов
4 място – Велизар Башев
5 място – Георги Калфов
6 място – Тони Найденов
7 място – Васил Георгиев