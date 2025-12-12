Коледен концерт-спектакъл по повод 115 години ОУ „Братя Миладинови“ – Русе

В навечерието на най-светлите зимни празници ОУ „Братя Миладинови“ постави началото на поредицата от събития, с които ще отбележи своя 115-годишен юбилей, с тържествен Коледен концерт-спектакъл, изпълнен с емоции, талант и празничен дух.

Събитието събра ученици, учители, родители и гости, за да отпразнуват богатата история и вдъхновяващото бъдеще на училището. Като домакин директорът на училището г-н Камен Минков произнесе вълнуваща приветствена реч. Сред присъстващите специални гости бяха кметът на Община Русе Пенчо Милков, доц. д-р инж. Галина Иванова – заместник-ректор по международно сътрудничество в Русенски университет „Ангел Кънчев“, доц. д-р Валентина Василева – ръководител на катедра „Педагогика“ към университета. Тържеството уважиха също Велислав Йончев, директор на Центъра за ученическо техническо и научно творчество и Мая Петрова, управител на Ученическа спортна школа. По случай годишнината училището получи специален поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Специални гости на празника бяха директорите на детски градини в Русе – г-жа Диана Калбанова от ДГ „Здравец“, г-жа Десислава Йорданова от ДГ „Синчец“, г-жа Даниела Петрова от ДГ „Чучулига“, г-жа Мирослава Колева от ДГ „Незабравка“ и г-жа Екатерина Иванова от ДГ „Снежанка“. Особено вълнение предизвика присъствието на пенсионирани учители от училището, оставили светла следа в сърцата на поколения ученици.

Празничната програма впечатли с разнообразие и артистичност. Учениците представиха стихотворения, песни, танци и авторска драматизация, създадена от талантлив ученик, а малчуганите от детските градини внесоха допълнително настроение със своите танцови изпълнения. Младите дизайнери на ПГО „Недка Иван Лазарова“ показаха своята креативност и усет към естетиката с впечатляващото модно ревю „Срещи“.

Тържеството се превърна в истински празник на духа, традициите и общността. Благодарим на всички участници и гости, които споделиха радостта от този значим юбилей. Нека и следващите 115 години бъдат изпълнени с успехи, вдъхновение и светлина за ОУ „Братя Миладинови“.

Facebook

Twitter



Shares