Коледен концерт на хор „Тримонциум“

Дамски хор „Тримонциум“ ви кани утре на благотворителен Коледен концерт в сградата на Областна администрация Пловдив

На 12 декември 2025 г. (понеделник) от 18:30 ч. във фоайето на Областна администрация Пловдив (пл. „Никола Мушанов“ №1, бул. „6-ти септември“) ще се състои тържествен Коледен концерт на дамски хор „Тримонциум“ с Ваня Атанасова и Мая Йорданова. Специални гости на събитието са пианистката Вили Христева, оперната изпълнителка Илиана Георгиева и Виктор Апостолов, който ще представи изпълнения на маримба.

Събитието е част от концертите, посветени на 60 години от създаването на дамски хор „Тримонциум“, и се осъществява под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева с подкрепата на Община Пловдив.

Концертът поставя началото на благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на озвучителна техника, която ще бъде използвана в бъдещите концертни изяви на хора. Всеки принос е подкрепа за бъдещето на културата и музиката в нашия град.

От хор „Тримонциум“ изказват към фирма „Рунитон“, които предоставиха за събитието първия от лимитирана серия рояли на марката Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano.

Входът е свободен!

