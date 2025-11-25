Коледен базар в Габрово

За периода от 16 до 31 декември, за желаещите да извършват търговия с промишлени и занаятчийски изделия и произведения на изкуството ще бъде предоставена възможност за такава на ул. „Радецка“ – от църквата до музикална оркестрина.

Могат да участват художници, занаятчии и фирми, представящи собствено производство, и търговци на стоки с подаръчен характер – коледни сувенири, коледна украса, коледни играчки, бижута, сурвакници, коледни картички и др. артикули, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара. Издаването на разрешение за търговия на открито се осъществява съгласно Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

Искане за издаването му е достъпно на https://gabrovo.bg/bg/article/1533 и се приема до 5 декември 2025 г. включително, в ЦАО на Община Габрово.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОЛЕДЕН БАЗАР

Желаещите да участват в базара подават Заявление по образец за издаване на разрешение за съответната дейност, обявена по-горе. Заявленията се приемат в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово до 5 декември 2025 г. включително. Не се допускат до участие лица, чиито документи не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на посочените по-горе дейности. Подаването на заявление се счита за съгласие с условията на регламента за участие. Разрешенията за участие се получават в ЦАО на Община Габрово в периода от 08 до 12 декември 2025 г.. Разрешенията се получават след заплащане на касата в Община Габрово или по сметката на Община Габрово, дължимата за времето на ползване такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В БАЗАРА

Участниците се задължават да спазват всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово.Участниците се задължават да извършват търговска дейност само с изделия, съответстващи на конкретния повод на организирания базар.

Участниците сами осигуряват необходимите за осъществяване на търговска дейност бели шатри и оборудване.

Общи положения:

Община Габрово има право да прекрати отношения с търговец, ако характерът и качеството на предлаганите изделия не отговарят на условията и целите на базара.

Община Габрово не носи отговорност за щети, нанесени върху търговските изделия от природни бедствия и кражби.

