коледен базар област Хасково



Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подкрепи каузата „Заедно за храма“ на Коледния благотворителен базар на Областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. На празнична церемония днес традиционното благотворително събитие беше открито официално от губернатора д-р Стефка Здравкова. Тя благодари на всички деца, ученици, преподаватели, представители на бизнеса и на граждански организации от цялата област, които са вложили труда и сърцата си в изработването на сувенири, играчки, лакомства и други коледни символи, за да подкрепят каузата за дострояването на църквата „Свети Иван Рилски“ в Хасково. Отец Никола благослови начинанието, а коледари нарекоха за здраве и плодородие. Благотворителният базар в Областна администрация Хасково ще продължи до 18 декември. Средствата, събрани от продажбата на изработените от децата от цялата област сувенири, ще бъдат дарени за храма.

