Коледен базар на социалните предприятия в Terra Mall Габрово

На 13 декември 2025 г. Terra Mall Габрово беше открит Коледният базар на социалните предприятия от региона, който се провежда от 12 до 18 декември на първия етаж на търговския център между 10:00 и 20:00 часа.

Събитието съчетава празничната атмосфера с кауза – подкрепа за хора от уязвими групи, заети в социалните предприятия.

По време на базара със свои постоянни щандове участват социалните предприятия „Търнава БГ“, „Ресто Консулт“ и „Баланс“, които предлагат домашно приготвени коледни сладки и сладкиши, печива, сувенири и тематични арт изделия. Организаторите приканват гражданите да „пазаруват с кауза“, защото с всяко закупено изделие посетителите подкрепят труда и усилията на хора от уязвими групи.

Кметът на Габрово Таня Христова поздрави участниците и гостите на събитието и изрази надежда през следващата година регионът да се похвали с още 23 нови социални предприятия. По думите ѝ развитието на социалната икономика е ключово за по-справедливо и сплотено общество и за повече възможности за хората в уязвимо положение.

В рамките на събитието екипът на Регионалния център за социална икономика – Габрово предоставя информация за социалните предприятия от Северен централен район, законовите изисквания за регистрация и възможностите за подкрепа от държавата за социално ангажирания бизнес и неправителствения сектор. Към декември 2025 г. в региона са регистрирани 23 социални предприемачи, а две нови предприятия от Габрово и Велико Търново са в процес на проверка за вписване в Регистъра на Министерството на труда и социалната политика.

Програмата на Коледния базар включваше и богата културна част. С музикални изпълнения се включиха Детска фолклорна формация „Габровски гласчета“ към НЧ „Габрово – 2002“, Музикална школа „Звезди в аванс“ и представители на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“. На театралната сцена Коледни етюди представяиха актрисата Десислава Йорданова от „Малка театрална компания“, а екипът на Държавен куклен театър – Габрово също изненада за децата.

Представители на ансамбъл „Сивек“ зарадваха публиката с популярни танцови изпълнения, допринасяйки за празничното настроение на базара. Организаторите канят всички жители и гости на Габрово да посетят Коледния базар и да подкрепят социалните предприятия, които променят животи и изграждат сплотена общност.

