Коледарски групи поздравиха екипа на Областна администрация Пловдив

Децата от ДГ „Рая“ и пловдивските училища „Найден Геров“ и „Цар Симеон Велики“ пяха и наричаха за здраве и берекет, получиха подаръци и аплодисменти

В навечерието на светлия празник Рождество Христово сградата на Областна администрация – Пловдив се изпълни с детски смях, музика и благословии. Коледарски групи от ДГ „Рая“ и пловдивските училища „Найден Геров“ и „Цар Симеон Велики“ донесоха магията на традицията, като поздравиха целия екип на администрацията.

Малките артисти, пременени в пъстри народни одежди, с накичени калпаци и геги, бяха топло посрещнати от областния управител проф. Христина Янчева, нейния заместник инж. д-р Атанас Ташков и главния секретар Николай Чунчуков.

Танцовите и музикалните състави изпълниха автентични коледарски песни и наричания за здраве, дълголетие и берекет, а финалът бе ознаменуван с въздействащото изпълнение на „Вазова молитва“.

„Хубаво е, когато пазим традициите и учим децата си на тях. Бъдете здрави и нека новата година донесе радост във всеки дом!“, заяви проф. Янчева и благодари на малчуганите и техните учители за прекрасния предколеден концерт.

Проф. Янчева и инж. Ташков подариха децата с лакомства и им пожелаха да растат здрави, щастливи и послушни през идната година.

Събитието превърна деня в истински празник на българските традиции и показа, че духът на Коледа живее най-силно в сърцата на децата.

