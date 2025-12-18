Коледари от ДГ „Чиполино“ благословиха община Свищов за здраве и благоденствие

Днес сградата на Община Свищов се огласи от най-чистите и звънки гласове!

Малките коледари от Детска градина „Чиполино“ гостуваха на общинското ръководство, за да донесат благословия за здраве, берекет и щастливи празници.

Облечени в красиви народни носии и със закичени калпаци, малчуганите пресъздадоха старинни български обичаи. Със своите наричания за „добро да бъде“ те напомниха на всички ни, че най-голямото богатство са нашите традиции и децата ни.

Заместник-кметът д-р Анелия Димитрова, секретарят на Общината Любомира Петрова и служителите на администрацията благодариха на малките гости за поднесената радост и ги изпратиха с пълни торбички с лакомства, както повелява традицията.

Facebook

Twitter



Shares