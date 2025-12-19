Ден преди Игнажден, малки коледари от русенската детска градина „Иглика“ бяха първите, които пристъпиха прага на Областната управа в крайдунавския град. Те пресъздадоха традиционния български обичай коледуване, пяха и наричаха за здраве и благоденствие през новата година. Също така децата рецитираха коледни стихчета, като със своите усмивки и настроение озариха администрацията. Областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев и главният секретар на институцията Ирена Тодорова благодариха на децата и техните учители и им пожелаха светли празници и успешна 2026 година. Както повелява традицията, областният управител зарадва всеки от малките гости с коледен подарък. „С Вашите песни, благословии и наричания Вие носите духа на Коледа, вярата в доброто и надеждата за здраве, плодородие и благополучие във всеки дом. Вашият ентусиазъм и всеотдайност са живо доказателство за силата на българските традиции и тяхната непреходна стойност“, каза Драганов. Той им благодари за искреността и уважението към родното наследство, защото създават празнично настроение и сплотяват общността в тези светли дни.

По време на посещението си в Областната администрация децата бяха придружени от директора на детската градина Радостина Иванова, както и от своите учители Диляна Генова, Даниела Димитрова, Миглена Тодорова и музикалниятръководител Росица Стойчева.

Децата получиха подаръци и от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ и „Дунарит“.

