понеделник, декември 15, 2025
Последни:
Региона

Коледари, каратеки и малката Анастасия поздравиха Общински съвет – Марица

Редактор

Малките коледари от ДГ „Синчец“ в Скутаре поздравиха съветниците от Марица на последната им сесия за годината.

В навечерието на Рождество Христово малчуганите, облечени в народни носии, с геги и калпаци, рецитираха стихчета, пяха коледни песнички и нарекоха успехи и благоденствие за общината. Четиригодишната Анастасия Ненова от група „Косе Босе“ на ДГ „Пролет“ в Рогош изпълни „Светът е хубав“ на Хайгашод Агасян и разчувства съветниците с ангелския си глас, а председателят на Общински съвет – Марица Виолета Христодулова помоли малката звезда, получила престижно отличие в международен конкурс, да изпее още една песен. След това каратеките от СКК „Феникс“ – Рогош, спечелили призови места през годината, се представиха пред съветниците със своите медали. Техният треньор сенсей Йордан Зикямов изрази своята благодарност към ръководството на общината за подкрепата им към спорта и развитието на талантите.

„Моите възпитаници тренираха усилено и положиха огромни усилия. Състезаваме се в направление full контакт, което е най-тежката форма в каратето. Благодарим на кмета Димитър Иванов и политиката, която развива за младежите – изграждане на спортни зали, игрища и съоръжения, благодарение на които ние постигаме победи. Огромно благодаря за подкрепата и на всички съветници“, каза треньорът Йордан Зикямов. Той отличи Иван Тотев, който спечели златен медал в международен турнир с участници от 12 държави, както и националните шампиони Георги Николов и Милена Цанкова. „Имахме много трудни битки и се гордея с тях и победите им. Някой ден се надявам да имаме първите национални състезатели по карате“, допълни той.

Кметът Димитър Иванов изрази своята благодарност към треньори, ръководители и родители, които подкрепят децата и развитието на талантите им. Той им пожела да растат здрави, щастливи, да се радват на новите детски градини, площадки и на спортните съоръжения в Община Марица.

След това съветниците продължиха заседанието си. Те гласуваха предложението администрацият да кандидатства с проект за енергоспестяващи мерки за читалище „Васил Левски“ в Бенковски по Схема за енергийна ефективност на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. Местният парламент прие и предложението на кмета за участие в съвместен проект като партньор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

По-късно съветниците закупиха сувенири от традиционния коледен пазар, в който децата от всички градини и училища в общината са изработили саморъчно. Кметът Димитър Иванов избра украшения, направени от Симона Антова от ДГ „Мечта“ в Маноле и от малчуганите от ДГ „Елица“ в Бенковски. Кръжокът „Майсторска работилница“ с ръководител Борислав Толсузов към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Калековец бяха подготвили инсталация за Рождество, която бе откупена от кмета на селото Георги Вълков. Тази година със събраните средства от базара ще бъдат подпомогнати деца от социално-слаби семейства в Калековец. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Свищов и Инър Уийл клуб Свищов в подкрепа на значима обществена кауза срещу всички форми на насилие

Редактор

Машинно метене затруднява за ден паркирането по ул. „Студентска“

Редактор

Остров Света Анастасия бе отличен като атракция на България за последните 15 години

Редактор

Pin It on Pinterest