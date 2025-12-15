Коледари, каратеки и малката Анастасия поздравиха Общински съвет – Марица

Малките коледари от ДГ „Синчец“ в Скутаре поздравиха съветниците от Марица на последната им сесия за годината.

В навечерието на Рождество Христово малчуганите, облечени в народни носии, с геги и калпаци, рецитираха стихчета, пяха коледни песнички и нарекоха успехи и благоденствие за общината. Четиригодишната Анастасия Ненова от група „Косе Босе“ на ДГ „Пролет“ в Рогош изпълни „Светът е хубав“ на Хайгашод Агасян и разчувства съветниците с ангелския си глас, а председателят на Общински съвет – Марица Виолета Христодулова помоли малката звезда, получила престижно отличие в международен конкурс, да изпее още една песен. След това каратеките от СКК „Феникс“ – Рогош, спечелили призови места през годината, се представиха пред съветниците със своите медали. Техният треньор сенсей Йордан Зикямов изрази своята благодарност към ръководството на общината за подкрепата им към спорта и развитието на талантите.

„Моите възпитаници тренираха усилено и положиха огромни усилия. Състезаваме се в направление full контакт, което е най-тежката форма в каратето. Благодарим на кмета Димитър Иванов и политиката, която развива за младежите – изграждане на спортни зали, игрища и съоръжения, благодарение на които ние постигаме победи. Огромно благодаря за подкрепата и на всички съветници“, каза треньорът Йордан Зикямов. Той отличи Иван Тотев, който спечели златен медал в международен турнир с участници от 12 държави, както и националните шампиони Георги Николов и Милена Цанкова. „Имахме много трудни битки и се гордея с тях и победите им. Някой ден се надявам да имаме първите национални състезатели по карате“, допълни той.

Кметът Димитър Иванов изрази своята благодарност към треньори, ръководители и родители, които подкрепят децата и развитието на талантите им. Той им пожела да растат здрави, щастливи, да се радват на новите детски градини, площадки и на спортните съоръжения в Община Марица.

След това съветниците продължиха заседанието си. Те гласуваха предложението администрацият да кандидатства с проект за енергоспестяващи мерки за читалище „Васил Левски“ в Бенковски по Схема за енергийна ефективност на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. Местният парламент прие и предложението на кмета за участие в съвместен проект като партньор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

По-късно съветниците закупиха сувенири от традиционния коледен пазар, в който децата от всички градини и училища в общината са изработили саморъчно. Кметът Димитър Иванов избра украшения, направени от Симона Антова от ДГ „Мечта“ в Маноле и от малчуганите от ДГ „Елица“ в Бенковски. Кръжокът „Майсторска работилница“ с ръководител Борислав Толсузов към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Калековец бяха подготвили инсталация за Рождество, която бе откупена от кмета на селото Георги Вълков. Тази година със събраните средства от базара ще бъдат подпомогнати деца от социално-слаби семейства в Калековец.

