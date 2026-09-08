„КОД: Превенция“ през септември: Как да разпознаваме дезинформацията и защо се нуждаем от признание

Д-р Дарислав Николов и психотерапевтът Юлия Банкова ще говорят за здравната информация в социалните мрежи и значението на признанието във взаимоотношенията

Септемврийското издание на „КОД: Превенция“ ще постави във фокуса две теми, които пряко засягат здравето и отношенията ни с хората около нас – „Дезинформацията в социалните мрежи“ и „Признанието, от което имаме нужда“.

Събитието ще се проведе на 19 септември от 12:30 часа на „Сцена Централни хали“, ниво -1 в Централни хали, Kaufland. Входът е свободен.

Как да разпознаваме достоверната здравна информация?

Д-р Дарислав Николов, специалист по анестезиология и интензивно лечение, ще говори за дезинформацията в социалните мрежи и трудностите при ориентирането в огромния поток от здравни съвети, експертни мнения и обещания.

Сред основните въпроси ще бъдат как да разпознаваме достоверните източници, на кого можем да се доверим и как да преценим за кои здравни продукти, услуги и съвети си струва да отделяме времето и средствата си.

Темата придобива все по-голямо значение в условията на социалните мрежи, където професионална медицинска информация, лични мнения и непроверени твърдения често достигат до потребителите по един и същи начин.

За признанието, от което се нуждаем

Втората основна тема ще бъде представена от психотерапевта Юлия Банкова и ще насочи вниманието към близостта и признанието в човешките взаимоотношения.

Разговорът ще засегне необходимостта партньорите и децата да се чувстват забелязани, чути и оценени, както и ролята на признанието за изграждането на по-сигурни и удовлетворяващи отношения.

Ще бъдат обсъдени и онези въпроси, които често остават неизказани или се отлагат, въпреки че могат да имат важно значение за отношенията с най-близките ни хора.

Свободен вход и подаръци за посетителите

Септемврийското издание на „КОД: Превенция“ е замислено като разговор за здравето, доверието и грижата – както за самите нас, така и за хората до нас.

Входът за събитието е свободен. Посетителите ще получат и комплименти от партньорите на инициативата, сред които ваучери за безплатни изследвания и прегледи, едномесечни карти за фитнес и други предложения.

Събитието ще се проведе на 19 септември от 12:30 часа на „Сцена Централни хали“ – ниво -1 в Централни хали, Kaufland.