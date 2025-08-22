КОЦ – Пловдив с нов модерен ехограф за по-точна диагностика

Отделението по образна диагностика към Комплексен онкологичен център – Пловдив притежава нов високотехнологичен ехограф ACUSON Sequoia Select. Уредът разполага с фюжън функция, която позволява синхронно да се виждат образи от два различни метода, като мамография и ехография. Технологията осигурява изключително ясна картина и по-дълбоко проникване на сигнала, което дава възможност на лекарите да откриват промени в тъканите още в най-ранен стадий.

Новата апаратура е особено ценна при изследвания на млечната жлеза, където предлага много детайлна визуализация, по-точно разграничаване на доброкачествени от злокачествени образувания и съчетаване на ехографските изображения с мамография и магнитен резонанс за по-прецизна локализация. Освен това позволява насочване на биопсии в реално време и провеждане на контрастни изследвания, които подпомагат по-точната оценка на кръвообращението и ранното откриване на карцином.

Ехографът намира широко приложение и в гинекологията, абдоминалните и онкологични прегледи. Той предлага бързо и надеждно изследване, автоматизирани измервания и възможност за съхранение на данните в болничната система.

„Новият апарат дава възможност за прецизна диагностика и висок стандарт на грижа за пациентите. Технологиите ни позволяват да работим по-сигурно и ефективно, а това е решаващо за успешното лечение. За нас е важно не просто да следваме развитието на медицината, а винаги да поставяме пациента в центъра на всяко решение,“ каза управителят на КОЦ – Пловдив доц. д-р Тихомир Дерменджиев.

