КОЦ-Пловдив преглежда безплатно за рак на гърдата

Ракът на гърдата остава едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените, а ранното му откриване е решаващо за успешното лечение.

В месеца за превенцията на рак на гърдата Комплексен онкологичен център – Пловдив традиционно открива кампания за безплатни профилактични прегледи с мамография. Те ще се проведат от 6 до 17 октомври във Втора база на лечебното заведение на бул. Александър Стамболийски 2А. Прегледите ще се извършват от 10:00 до 12:00 часа след предварително записване на тел. 032/ 277 272.

„Ежегодните профилактични прегледи са важни за здравето на всяка жена. Забелязва се тенденция към увеличаване на случаите на заболяването сред младите жени. Очакваме дамите в КОЦ – Пловдив, за да им осигурим навременна и професионална грижа“ каза д-р Славея Измирлиева, началник на Отделението по образна диагностика.

Прегледите се извършват от екип опитни лекари и рентгенови лаборанти, които всяка година посрещат стотици жени в рамките на тази кампания.

Инициативата е насочена към всички, които искат да се уверят, че са здрави, или да предприемат навременни действия при установяване на проблем.

