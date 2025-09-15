Книги, усмивки и вдъхновение – Свищов посреща учебната година с празник за децата

В навечерието на първия учебен ден, на 14 септември 2025 г., Община Свищов организира специалното събитие „Алея на книгата“, което превърна градската градина в място за четене, игри, творчество и вдъхновение. Инициативата имаше за цел да насърчи любовта към книгите и да подари на децата и техните родители едно различно и цветно преживяване.

Сред гостите на празника бяха д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов, д-р Росен Маринов – директор на дирекция „Култура и културно наследство“ и г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование и младежки политики“.

Програмата започна в камерната зала на ПБНЧ „Елена и Кирил Д. Аврамови – 1856“ с прожекция на анимационния филм „Франклин тръгва на училище“, а след това надникнаха зад кулисите на театралната постановка „Ние, врабчетата и Мухата“ – адаптация на Дария Първанова по творби на Йордан Радичков.

Във втората част от инициативата празничните дейности продължиха в Градската градина. Там децата имаха възможност да се срещнат с Радостина Николова – автор от издателство „Мармот“, която представи свои любими заглавия и вдъхнови малките читатели с вълшебните истории, които създава. В Къщата на приказките децата сами се включиха в писането на нова приказка – измисляха герои, предлагаха сюжет и вплитаха своите идеи в общо вълшебно приключение.

Голямо оживление предизвикаха и арт ателиетата на Центъра за обществена подкрепа, където децата се забавляваха искрено, докато творяха със собствените си ръце и създаваха пъстри произведения. На щанда на Младежки център – Свищов пък ги очакваха образователни игри, чрез които забавлявайки се учеха нови неща.

Посетителите се запознаха и с модерните възможности за дигитално четене – демонстрирани бяха различни възможности за достъп до уеб-базирани масиви от книги чрез електронни четци, осигурени по проект на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов“.

Емоционален акцент в програмата бе награждаването на победителите от фотоконкурса „Лятото през очите на младите“, организиран от Младежки център – Свищов. Наградите връчи ръководителят на центъра Веселка Димитрова. Имената на отличените в конкурса са Филипа Петкова на 10 години, Белослава Димитрова на 13 години и Деница Стефанова на 18 години, Ерика Гигова на 18 години, Велина Милинова на 11 години, Валентин Милинов на 9 години и Николас Маламов на 16 години.

Събитието бе реализирано с общите усилия на Община Свищов, отдел „Образование и младежки политики“, Младежки център – Свищов, Центъра за обществена подкрепа и Градската библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов“.

Особена заслуга за провеждането и вдъхновяващата атмосфера има д-р Анелия Димитрова – заместник-кмет „Образование, социални и младежки политики и европейска интеграция“, която с личната си ангажираност и грижа за младото поколение превръща провеждащите се образователни инициативи и събития в силно послание за подкрепа и уважение към децата на Свищов.

Празникът в навечерието на новата учебна година е утвърдена традиция за общинското ръководство, което всяка година подготвя различна инициатива за децата на Свищов. По този начин се поставя акцент върху образованието и подкрепата за младото поколение като основа за бъдещото развитие на града.

