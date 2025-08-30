събота, август 30, 2025
Кметът Васил Терзиев участва в съвместна делегация на B40 и Eurocities в подкрепа на кмета на Истанбул, Екрем Имамоглу

Кметът Васил Терзиев, член на Изпълнителния съвет на Eurocities и президент на мрежата на балканските градове, B40, участва в делегация заедно с още седем европейски кметове, за да изрази своята солидарност с арестувания кмет на Истанбул, Екрем Имамоглу.

Делегацията, организирана от европейската градска платформа Eurocities, посети ежеседмичните протести в защита на кмета Имамоглу, както и направи съвместно изявление пред затвора в Силиври, където е задържан Имамоглу. Така София потвърди позицията си за защита на демократичния избор на гражданите и принципите на правовата държава. 

“Солидарността с Истанбул днес е част от една по-голяма, обща борба – за независим съд, силни институции и гарантиране на гражданските права в цяла Европа и на Балканите. Тази борба е и наша. В България също сме свидетели на репресия срещу опозиционни представители – отстранени районни кметове, арести в София и Варна. А когато властта работи, за да репресира, място за справедливост няма.” – заяви кметът на Столична община. 

Васил Терзиев се срещна и с временно изпълняващия длъжността кмет на Истанбул Нури Аслан, с когото обсъдиха предизвикателства и стремежа на двата града към работещи институции и върховенство на закона. 

Визитата е отговор на серията от арести на опозиционни кметове в Турция, както и последвалите 50 протеста, на които стотици хиляди граждани в цяла Турция, изразиха подкрепата си за демократично избрания си кмет. 
 
Eurocities и B40 многократно са заявявали своята солидарност за защита на демократичните принципи в Турция, особено след ареста на кмета Имамоглу през март тази година. Това посещение цели да насочи вниманието и на европейските институции към случващото се в Турция и да ги призове към отстояването на категорична позиция. 

В делегацията се включиха:
* Васил Терзиев, кмет на София
* Жауме Колбони, кмет на Барселона
* Харис Дукас, кмет на Атина
* Гергели Карачони, кмет на Будапеща
* Доминик Фритц, кмет на Тимишоара
* Шарон Диксма, кмет на Утрехт 
* Томислав Томашевич, кмет на Загреб
* Франческо Томасини, заместник-кмет на Бреша

