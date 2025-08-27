Кметът Станислав Дечев към военнослужещите от мироопазващата мисия в Косово: Бъдете все така пример за мъжество и героизъм! Хасково се гордее с Вас!

Хасково посрещна с тържествена церемония маневрената рота, участвала в състава на многонационалния батальон на Регионално командване – Запад от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR).

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев, генерал-лейтенант Михаил Попов – заместник-началник на отбраната, генерал-майор Станимир Христов– командир на СКС, генерал-майор Деян Дешков- командир на Сухопътни войски, бригаден генерал Мирослав Костадинов – командир на Втора механизирана бригада, заместник областните управители на Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов, заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, архиерейският наместник отец Георги Тодев, близки на военнослужещите и граждани посрещнаха българските войници, участвали в мироопазващата мисия в Косово.

„Поздравявам Ви за достойно изпълнената мисия! Радостен съм да Ви посрещна в Хасково живи и здрави! Знам, че днес най-развълнувани са Вашите близки и любими хора, които са преживявали всяка минута от Вашата мисия с трепет и надежда, че ще се върнете отново у дома. Затова моите думи са отправени освен към Вас и Вашите командири, и към семействата Ви. Госпожи и господа, благодаря Ви, че подкрепяте нашите смели момчета и момичета в нелеката им мисия да бъдат страж на мира!“ каза в приветственото си слово кметът на Хасково Станислав Дечев. „Благодаря Ви, български военнослужещи, че с чест и доблест, с достойнство и вяра, опазихте чисти и неопетнени съюзническото, националното и хасковското знаме! Бъдете все така пример за мъжество и героизъм! Добре дошли! Хасково се гордее с Вас!“, заяви градоначалникът на Хасково.

За проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи военнослужещите бяха отличени с награди от министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на Съвместното командване на силите.

