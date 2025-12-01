Кметът Станислав Дечев към Адвокатска колегия Хасково: „Историята показва, че веднага след свободата, в Хасково идва правото

„Адвокати във времето“ е името на документалната фотоизложба, която беше открита тази вечер в галерия „Форум“. Тя е посветена на100 години от създаването на Първи адвокатски съвет – Хасково и 146 години от създаването на Адвокатска колегия – Хасково. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев се обърна към хасковските адвокати с думите: „Създаването на адвокатурата в Хасково идва едва една година след Освобождението. За всички нас това означава, че след свободата, в Хасково идва правото. Пожелавам Ви най-малко още 100 години Вие да сте стожерите на справедливостта и достойнството в нашия град“, заяви градоначалникът.

Домакин на „Адвокати на времето“ беше адвокат Зоя Зарчева – председател на Адвокатски съвет Хасково. Тя посрещна официалните гости кметът Станислав Дечев, председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, председателят на Адвокатска колегия София Жана Кисьова, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, председателят на Окръжен съд Хасково Милена Петева-Георгиева, председателят на Административен съд Хасково Василка Желева, председателите на районни съдилища на територията на Хасковски съдебен окръг, представители на прокуратурата, на ОД на МВР, на държавни институции, адвокати, гости. Адвокат Зоя Зарчева разказа историята и мисията на адвокатите. По повод 100 години от създаването на Първи адвокатски съвет – Хасково и 146 години от създаването на Адвокатска колегия – Хасково председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев удостои хасковската адвокатура с почетен плакет.

Facebook

Twitter



Shares