Кметът проф. Христов: Между администрациите на Шумен и Силистра съществуват близки и устойчиви отношения

Между администрациите на общините Шумен и Силистра съществуват близки и устойчиви партньорски отношения, като същото се отнася и за общинските съвети, посочи кметът на община Шумен проф. Христо Христов по време на тържествената сесия на Общинския съвет в Силистра, която се провежда по повод празника на града.

Кметът отбеляза, че за втора поредна година присъства на честванията в Силистра и изказа поздрави от името на общинската администрация в Шумен, общинските съветници и от всички шуменци. Той пожела на жителите на Силистра здраве, успехи, благоденствие и просперитет.

На тържествената сесия присъства и председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова, която също уважи празника.

Проф. Христов изрази признателност към кмета на община Силистра Александър Сабанов за добрите отношения и подчерта, че представеният отчет за едногодишната дейност на Община Силистра ясно показва, че той успешно надгражда постигнатото и изпълнява обещанието си да направи града още по-добро място за живеене.

