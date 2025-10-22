Кметът предлага разкриване на филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в Бургас

Община Бургас предприема конкретни стъпки за откриване на филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София в града.

Предложението е внесено от кмета Димитър Николов и ще бъде разгледано от Общинския съвет на предстоящо заседание.

Новият филиал ще предлага обучение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ по специалностите: „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

„Създаването на филиал на Минно-геоложкия университет в Бургас е стратегическа инвестиция в бъдещето на града – в младите хора, в индустрията и в устойчивото развитие на региона“, коментира кметът Димитър Николов.

Проектът е в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование (2021–2030), Националната карта на висшето образование, както и с Демографската стратегия на Община Бургас.

Според мотивите на предложението, откриването на филиала ще има съществен принос за икономическото и социалното развитие на Югоизточния регион. То ще създаде по-тясна връзка между образованието, науката и бизнеса, ще подпомогне подготовката на висококвалифицирани инженерни кадри и ще стимулира инвестиционната и иновационна активност.

Минно-геоложкият университет разполага с необходимия преподавателски капацитет и вече води напреднали преговори с „Шел България“ за изграждането на Симулационен център за дълбоки сондажи, който ще бъде ситуиран именно във филиала в Бургас. Центърът ще подготвя специалисти, способни да решават широк кръг задачи – от сондажи за вода до добив на нефт и газ.

Такива кадри са търсени на пазара на труда в региона, като предлагането им към момента е недостатъчно, което не спомага за ефективното функциониране и растеж както на големите, така и на малките и средните предприятия и регионалната администрация. В този смисъл откриването на филиал ще създаде благоприятни предпоставки за развитие на бизнеса, създаване и внедряване на иновации, откриване на нови работни места и привличане на инвеститори, за което наличието на подготвени кадри е ключов фактор.

За нуждите на обучението и административната дейност Общината предвижда предоставяне на необходимата материално-техническа база в студентския кампус, включваща лекционни зали, кабинети за преподаватели и администрация.

Специалностите, които се планира да бъдат разкрити, са нови и не дублират съществуващите в други висши учебни заведения в региона.

