Кметът поздрави бургаските вицешампиони от Спартакиадата за учители

Кметът Димитър Николов поздрави бургаските участници от Спартакиадата за учители със спечеленото отборно второ място в комплексното класиране на състезанието с международно участие организирана от СБУ.

Събитието се проведе От 26 до 31 август в к.к. „Албена“ и в него участваха 30 отбора с над 450 състезатели в 12 вида спорт.

Кметът благодари на участниците за успехите им в 21-ата Спартакиада на учителите и сподели, че те са изключително добър пример за своите ученици и всички подрастващи.

СБУ – Бургас с финансовата подкрепа от Община Бургас участва с 19 състезатели в 8 дисциплини, като спечели 2 място в комплексното класиране след Пловдив и най-много първи места.

Шампиони станаха плувците – мъже, жени, щафета и плажен волейбол мъже. Сребро взеха жени дартс и смесен отбор петанк. С бронз се окичиха жени стрийтбол и спортна табла. Пето място щафета „Бързи заедно“ и плажен волейбол жени. Шесто място петанк жени.

Facebook

Twitter



Shares