Кметът посрещна собственика на турския лидер ЕНПАЙ, който прави инвестиция в размер на 65 млн. евро в Шумен

Заводът е за трансформаторен борд, който е необходима суровина за производство на компоненти за трансформатори

Новият завод ще направи България деветата страна в света с подобно силно търсено производство

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов посрещна днес собственика на турския лидер в производството на трансформаторни компоненти ЕНПАЙ – г-н Мурат Юректен. Г-н Юркетен обяви пред кмета, че прави инвестиция в размер на 65 до около 70 млн. евро в Шумен, която е в производството на трансформаторен борд. Суровината е много търсена и сложна за производство, като наподобява производството на картон, но крайния продукт е много твърд пресован борд. Това производство няма да генерира отпадъци и не ползва никакви химически компоненти, посочи г-н Юректен.

Той обясни, че само 7-8 държави в целия свят имат мощности за такова производство и то е особено търсено от големи технологични компании като „Хитачи“, „Сименс“, „ГЕ Вернова“ и др. По думите му, дефицитът в производството на трансформаторен борд е много голям поради ускорения напредък на технологичните производства. Тази суровина е ключова за производството на трансформатори, които са част от елктропреносните системи за захранване на технологиите, свързани с изкуствен интелект.

ЕНПАЙ решава да позиционира производството си в Шумен, за да намали веригата на доставки и да осигури европейско производство. Със сегашната си инвестиция, общите инвестиции на ЕНПАЙ, вложени в България, стават около 100 млн. евро, каза още той.

Машините и съоръженията са много скъпи и вече са платени всички аванси от наша страна, посочи собственикът. Кредитите са одобрени от три банки, а г-н Юректен е направил своето проучване, че именно в Шумен е най-добре да разположи новите мощности заради подкрепата, която до момента среща от кмета и администрацията.

Фирмата ни има опит в изграждането на две подобни мощности в Турция, а тази в Шумен ще е с капацитет 10 хиляди тона, каза още той на кмета. Инвеститорът посочи, че от около месец и половина работи много усилено по тази инвестиция в Шумен, подтикнат от големия недостиг на суровината на световния пазар. С шуменския завод влизаме в първа лига на производството в световен мащаб, категоричен бе той.

Заводът ще бъде построен за около 10 месеца в Индустриалния парк в Шумен и ще наеме първоначално 100-150 души, които впоследствие е възможно да се увеличат. Процесът на наемането на специалисти от цялата страна, компетентни в производството на картон, вече е започнал, каза още инвеститорът.

В срещата участва и генералният мениджър на „Енпай Трансформър Компонентс България“ – г-н Съдкъ Ремзи, който управлява шуменския завод на ЕНПАЙ. Той подчерта отличните си впечатления от работата с администрацията и съдействието, което среща от страна на ръководството и на Общината, и на Индустриалния парк.

Кметът на Шумен бе категоричен, че цени високо досегашните контакти с инвеститора и на базата на отличното сътрудничество Община Шумен ще продължи да оказва административна, институционални, логистична и всякаква друга помощ, включително на национално ниво.

Проф. Христов посочи, че се радва за високата оценка на ЕНПАЙ за условията, които Шумен предоставя на бизнеса и на избора им тази изключително сложна и трудна инвестиция да се направи тук.

Г-н Мурат Юректен бе категоричен, че новият завод ще направи България деветата страна в света с подобно силно търсено производство и че условията в Шумен гарантират непрекъсваем процес на производството и къса верига на доставки. Той напомни, че в САЩ се правят много усилия за възобновяване на ядрените мощности, за да се осигури енергия. Изкуственият интелект изисква много енергия и се разширяват инсталациите, а за тях са нужни трансформаторите, на които ние доставяме компоненти. Големите технологични компании правят огромни инвестиции в този сектор в Австрия, Германия, Индия, защото се нуждаят от два пъти повече суровина, която ние произвеждаме, но тя не достига, обясни той. След 2026 г. ЕНПАЙ ще захрани пазара с нея, благодарение и на новата мощност в Шумен, добави още той, като съобщи, че компанията ще инвестира и в специална инсталация за рециклиране на отпадната вода, за да я въвежда отново в производството и то да е екологично и устойчиво.

Кметът връчи на г-н Юректен сертификат за направено от него дарение за коледната украса на Шумен и изрази благодарност за новата инвестиция в града, даваща значителен принос към икономическия просперитет на Шумен и на цялата страна.

