Кметът Портних проведе работна среща с представители на американската компания Plug and Play

Кметът на Варна Иван Портних и министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева проведоха работна среща с представители на глобалната платформа за иновации и световен лидер в подкрепата на стартъпи и стратегически партньорства по модела на „отворена иновация“ „Plug and Play“.

На разговорите присъства и Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД . На нея бяха обсъдени възможностите за работа с Варна и бъдещи партньорства.

През месец юли Мария Габриел обяви, че първият офис на компанията за Югоизточна Европа ще бъде в България. Plug and Play е глобална платформа за иновации, целяща да свърже инвеститори на ранен етап, стартъпи и най-големите корпорации в света в подкрепа на иновативни предприемачески идеи. Инвестициите в хората и техните идеи е мотото на Plug and Play. Сред компаниите, на които Plug and Play са ранен инвеститор, са Google, PayPal и Dropbox.

