Кметът Петър Куленски откри изцяло обновеното Средношколско общежитие

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски откри официално реновираното ЦПЛР – Средношколско общежитие по проект „Ремонт и рехабилитация на средношколско общежитие в гр. Пазарджик“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.



До началото на проекта сградата беше в изключително тежко състояние: течащ покрив, овехтяло крило, само по една баня и тоалетна на етаж (общо 3 за цялата сграда), крайно недостатъчна площ в стаите, налагаща по трима ученици в стая, износено обзавеждане, липса на топлоизолация и без достъпна среда за хора в неравностойно положение.



Какво е реализирано



След пълна рехабилитация общежитието е:



Санирано и енергийно ефективно – постигнат клас на енергопотребление „А“ ;

– постигнат ; С нови покриви , нов асансьор и аварийно стълбище ;

, и ; С достъпна среда на всички нива на сградата;

на сградата; С 33 двойни стаи , всяка със самостоятелна баня и тоалетна – общо 36 санитарни възела ;

, – общо ; С ново обзавеждане, зала за спорт и събития и изцяло обновено дворно пространство с ново спортно игрище.



Работите приключиха в срок, така че учениците да посрещнат 15 септември в напълно реновирана, модерна и достойна среда за живот и учене.



„Учениците на Пазарджик заслужават най-добрите условия. Днес показваме, че когато има ясна цел, прозрачност и работа в срок, резултатът е видим и остава за поколения напред. Възстановяването на града по модерен и устойчив начин продължава да бъде на фокус всеки ден и именно това дава видими плодове.“, каза кметът на общината Петър Куленски.



Проектът е реализиран по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от НПВУ, на обща стойност 3 538 656,97 лв., от които 2 953 754,99 лв. – европейско финансиране, и 584 901,98 лв. – национално съфинансиране (невъзстановим ДДС).



Община Пазарджик продължава програмата си за модернизация на образователната инфраструктура, за да осигури сигурна, удобна и мотивираща среда за учениците и техните семейства.

