Кметът Петър Куленски към новия съвет: Пазарджиклии няма да чакат повече

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски се обърна към новия общински съвет на първата му сесия днес.

Той призова следното:

“На този особено важен за града ни ден първо се обръщам към гражданите на Пазарджик с благодарност. На тях дължим всичко и ще продължаваме да дължим всичко. Мнозина дадоха своя глас с надежда, която не е угаснала; с доверие, което все още могат дадат. Дадоха своя глас с отговорността да управляваме и развиваме нашия общ дом Пазарджик. Техните очаквания са всички да работим в една посока и да изнесем заедно на раменете си Пазарджик на висотата на развитие, която е крайно време да му се случва.

Тази зала трябва да се превърне в нов символ на конструктивна и експедитивна работа, защото всички, които са извън нея, вече нямат и търпение, и толеранс към нещо по-различно от реални резултати за Пазарджик. 

Пазарджик е нашият дом – и дом не се гради с процедурни хватки, а с обща работа и обща посока. Залата е мястото, където трябва да вземаме решения, но и извън нея всяко едно поведение трябва да бъде в решителната посока градът да се развива. Тук и сега, не утре. Не когато на някого му изнася.

Призовавам ви към диалог, който надскача партийните интереси. Различията са естествени – те са силата на демокрацията. Но мнозинствата в този съвет трябва да се раждат около решения, а не около пречки. Гражданите няма да ни простят още един пропуснат шанс. И са прави: те очакват темпо, предвидимост и честен разговор. Очакват го от мен, очакват го и от вас.

Уважаеми съветници, Нека всяка позиция има лице, което говори открито; нека всяко решение бива единно и то да придвижва общината напред. Нека покажем, че всеки урок на миналото е научен.

Защото нашите съграждани ни наблюдават. Те няма да чакат повече. Нека да отговорим на очакванията им със смисъл, с характер и с работа, която се вижда. Благодаря ви – нека заслужим доверието, което ни беше гласувано.”

