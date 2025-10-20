Кметът Пенчо Милков и режисьорът Хосе Варлета обсъдиха ролята на съвременното театрално изкуство

Kметът на община Русе Пенчо Милков се срещна днес с испанския режисьор и драматург Хосе Варлета по повод откриването на Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи в Русе“ 2025.

В разговорите участваха още зам.-кметът Енчо Енчев и директорът на Драматичния театър „Сава Огнянов“ Боян Иванов. Присъстващите обсъдиха ролята на театъра в контекста на съвременните предизвикателства, както и значението му като пазител на културната памет на града.

Хосе Варлета, познат на международната публика със своята работа като асистент-режисьор в редица популярни испански телевизионни сериали, е автор на комедията „Последният етаж“, която беше представена за първи път в България именно на русенска сцена. Постановката е част от официалната програма на фестивала и бележи едно от най-значимите културни събития в Русе за 2025 година.

Кметът Пенчо Милков изрази удовлетворението си от присъствието на толкова интересни творци и спектакли в програмата на форума. „Поставихме си за цел Русе да има свой театрален фестивал, чрез който да каним различни значими актьори и режисьори, представители на съвременните театрални тенденции. Театърът е живото общуване на хората с изкуството — изкуство, което ни обединява и обогатява“, заяви Милков.

По време на срещата Варлета подчерта, че според него театърът служи като педагог, който учи хората да изразяват мислите и чувствата си, а сцената трябва да бъде пространство за размисъл, общуване и вдъхновение.

Международният театрален фестивал „Есенни театрални срещи в Русе“ събира на една сцена артисти, режисьори и почитатели на театралното изкуство от страната и чужбина. С всяко свое издание събитието утвърждава Русе като водещ културен център с европейски дух и традиции.

