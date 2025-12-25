Кметът: Нека Рождество Христово донесе здраве, уют и благоденствие във всеки бургаски дом!

Скъпи бургазлии,

В навечерието на най-светлия празник в календара – Рождество Христово, отправям към всички вас най-сърдечни коледни пожелания за здраве, мир и благоденствие.

Коледа е празник на вярата, надеждата и човешката доброта – време, в което се обръщаме към най-важните ценности: семейството, съпричастността и грижата един към друг. Нека в тези светли дни отворим сърцата си за повече топлина, разбиране и милосърдие, и да си припомним силата на доброто, което ни обединява.

Бургас винаги е бил град на хора с дух, с мечти и готовност да вървят напред заедно. Убеден съм, че с общи усилия ще продължим да градим един по-добър, по-силен и по-красив град – място, в което децата ни растат с увереност и радост, а възрастните живеят в мир и спокойствие.

Пожелавам ви светли коледни дни, изпълнени с радост, топлина и споделени мигове с близките ви хора!

Нека Рождество Христово донесе здраве, успехи, уют и благоденствие във всеки бургаски дом!

Светла Коледа и в аванс щастлива Нова година!

