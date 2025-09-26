Кметът наХасково с писмо до директорите на училища за спешни мерки за превенция на насилието и агресията сред учениците

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев изпрати писмо до директорите на училищата, педагогическите съвети и училищните настоятелства с настояване за спешни мерки за превенция на насилието и агресията сред учениците.

В писмото се казва:

Във връзка с постъпила информация за зачестили случаи на агресия и насилие сред деца и ученици в цялата страна изразявам дълбока загриженост и призовавам за незабавни и решителни действия от Ваша страна относно опазване живота и здравето на българските деца. Сигурността и благополучието на децата са наш общ, основен приоритет. Не можем да допуснем подобни инциденти да подкопават спокойствието и обществения ред в община Хасково, да компрометират учебния процес и възпитанието на подрастващите.

С цел гарантиране безопасна и сигурна среда за децата и учениците на обществени места на територията на община Хасково, настоявам да се предприемат следните спешни действия и мерки:

Осигуряване на засилено наблюдение и бдителност:

Да се засили контролът в училищния двор, общите части и особено в зоните около учебните заведения преди началото, по време и след края на учебните занятия;

Да се следи строго за спазване на Правилника за дейността на образователната институция и незабавно да се реагира на всеки сигнал за нетолерантност или потенциална агресия.

Провеждане на превантивни срещи:

В рамките на следващата седмица да се организират извънредни часове на класа или общи събрания, посветени на темите за ненасилието, толерантността, емпатията, уважението към различните и разрешаването на конфликти чрез диалог;

Да се ангажират училищните психолози, педагогически съветници и/или представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за провеждането на интерактивни беседи и обучения с учениците.

Информиране на родителите:

Да се проведе спешна информационна кампания сред родителите чрез електронни дневници, родителски срещи или официални писма, с призив за засилен диалог с децата им по темата за агресията и сигнализиране при най- малки съмнения за прояви на агресия в учебното или свободното време.

Сътрудничество с Общината и органите на реда:

Да се поддържа непрекъснат контакт с отдел ОКМДС в Община Хасково, както и с органите на МВР за координиране на общи действия и контрол.

Предвид изпълнение на задълженията Ви по чл.185 от ЗПУО в срок до 03.10.2025г. очаквам писмен доклад за предприетите от Вас конкретни превантивни действия и мерки.

Убеден съм, че с общи усилия и своевременна реакция ще успеем да гарантираме спокойна и сигурна среда за израстването, възпитанието и обучението на децата в община Хасково.

Facebook

Twitter



Shares