Кметът на Търговище подписа споразумение за намерение за побратимяване с китайския град Хъфей

Споразумение за намерение за побратимяване между Търговище и китайския град Хъфей бе подписано на официална церемония в София днес. Подписи под документа положиха кметът на Търговище д-р Дарин Димитров и г-н Луо Пин – генерал-секретар на местната управа на Хъфей.

След подписването на протокола кметът д-р Димитров изрази своето удовлетворение.

„Уверен съм, че побратимяването ни ще отвори нови възможности за сътрудничество между нас в сферата на икономиката, на образованието и културата, на туризма“, каза кметът.

Подписването на споразумението се случи в рамките на конференция за регионално сътрудничество между България и Китай, която се провежда днес в София. В нея участват и представители на бизнеса от Китай, които имат интерес да инвестират у нас. Пред тях д-р Димитров ще представи профила на индустриалната зона, която в момента се изгражда край Търговище по Плана за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат коментирани и възможностите за инвестиции в секторите за производство на зелена енергия, енергийни системи, интелигентни фотоволтаични системи, аутомотив и електрически превозни средства, изкуствен интелект и др.

Припомняме, че град Хъфей е административен център на провинция Анхуей в Източен Китай и е с население от 4,8 млн. души. Хъфей е водещ в областта на научните изследвания, като към 2023 г. заема 13-о място в света, 8-мо място в Азиатско-тихоокеанския регион и 6-о място в Китай, според класацията на Nature Index. Там функционират едни от водещите световни производители на полупроводникови продукти за телекомуникациите, както и на електрически автомобили. Решението за побратимяване между двата града бе взето от Общинския съвет в Търговище в началото на месец септември.

