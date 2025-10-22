Кметът на Свищов представи бизнес възможностите на Дунавския индустриален технологичен парк в националния форум „Бизнесът и регионите“

По покана на списание BGlobal, кметът на Свищов Генчо Генчев взе участие в националния форум „Бизнесът и регионите“, който списанието организира традиционно в партньорство с Българската стопанска камара, НСОРБ и участието на големи инвеститори в българската икономика.

Шестият годишен форум се проведе на 21 октомври в град София, а темата беше „Потенциал за ускорение“. Дискусията, която обхвана политиките на корпоративно, регионално и национално ниво за икономическо развитие и повишаване на доходите в условия на нов икономически курс на Европейския съюз и на предстоящо присъединяване на България към Еврозоната, се концентрира в два основни панела:

– „Икономика в режим на ускорение“ – национални, регионални и международни възможности и предизвикателства за ускорено развитие на българската икономика. Очаквани ефекти върху регионите. Регулаторни предизвикателства;

– „Нови хоризонти“ – възможности за растеж на перспективни сектори за българската икономика и ролята на науката. Създаване на нови ядра на перспективни производства в общини с човешки и научен капацитет.

Като пример за община с образователен и научен капацитет, която се стреми да развие икономическата си зона и да привлече нови и перспективни инвеститори, община Свищов беше представлявана от кмета Генчев, който взе участие в панел „Нови хоризонти“. Там той представи опита и плановете на местната власт за икономическото развитие на общината и задържането, и развитието на най-ценния потенциал на всеки регион – младите хора. Кметът говори за Дунавския индустриален технологичен парк и амбицията градът да върне старата си слава на икономически и търговски център. Той презентира 5-минутен филм за Индустриалната зона, презентирайки я като амбициозен проект с много възможности. Подчерта стратегическото местоположение на зоната, изграждането на добра транспортна свързаност и пълноценните партньорства с различни държавни и други институции, включително и тези в областта на научно-развойната дейност. Кметът Генчев представи пред инвеститори привлекателните предимства на Дунавския индустриален парк, осигуряващ добри условия за развиването на устойчив бизнес в Свищов и установяването на трайни отношения, които да допринесат за икономическото развитие не само на общината, но и на целия регион. Той сподели, че зоната се изгражда по модел на индустриалната зона Бирлик в Истанбул, а в нея ще се инвестират близо 80 млн. лева.

„За да има работни места, трябва да създадеш условия. А един инвеститор няма да дойде в един град без да има условия. Стана ми ясно още през първия ми мандат, че трябва да развиваме индустриализация и индустриална зона, за да можем да привличаме инвеститори,“, каза Генчо Генчев, който посочи още, че по Националния план за възстановяване и устойчивост „няма нито една схема, по която общината да не е кандидатствала и да не е спечелила със своя проект“.

