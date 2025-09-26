Кметът на Свищов официално откри празниците на града „Свищовски лозници“

Днес официално бе даден старт на празниците на „Свищовски лозници“ в град Свищов, които и тази година са съпроводени от богата културна програма, изпълнена с разнообразни и стойностни събития.

Жителите и гостите на града ще имат възможността да се срещнат с хора на изкуството и културата, с обичани имена от българската популярна сцена и да се насладят на таланта на свищовските деца.

По време на церемонията по откриване, в словото си кметът Генчо Генчев подчерта, че празниците на Свищов носят особена символика – символика на богатата ни история, на културата и на бъдещето, което всички заедно градим. Той се обърна към жителите на Свищов с благодарност и за подкрепата, и за разбирането, и дори за градивната критика, която ръководството на общината получава като обратна връзка понякога. Той призова към единство по пътя към създаването по-добри условия за живот и развитие на общината, защото именно към това се стремим и жителите на Свищов го заслужават.

Празниците „Свищовски лозници“ бяха благословени от архиерейският наместник отец Руслан Личев, отец Михаил и католическия свещеник отец Патрик, след което празничната програма продължи с невероятните изпълнения на младите танцьори от ФТС „Творецът“.

Финал на тържественото откриване беше даден с концерт на любимия на всички Владимир Ампов – Графа, който подари на публиката невероятни емоции и силни преживявания със своята невероятна музика и изпълнения.

