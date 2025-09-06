събота, септември 6, 2025
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Градът е наш, да го чистим и пазим, за да се радваме на уютни квартали

Днес ръководството на общината, заедно с много редови служители и 
доброволци, даде старт на инициативата „Красиви квартали“ заедно с 
почистващата фирма на Стара Загора

От реконструирания старозагорски квартал „Три чучура-юг“ кметът Живко 
Тодоров даде старт днес на инициативата „Красиви квартали“, с която те 
ще станат по-приветливи и ще сплотят местните общности с полезна кауза. 
А тя е съвместен почин на Община Стара Загора и на почистващата фирма 
ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС“.

„Да ни е чисто, предразполагащо за разходки и като се огледаме какво 
добро е свършено да имаме стимул да пазим“, посочи Живко Тодоров пред 
доброволците, отзовали се на призива на Община Стара Загора. В акцията 
днес участват още зам.-кметовете Радостин Танев, Светослав Колев и арх. 
Мартин Паскалев, началници на отдели, много общински служители и редови 
граждани. За да даде насърчителен пример за младите хора, дойде и кметът 
на Млада Загора Радослав Балкански.

„Чистотата на града ни зависи от всички нас, тя не е ангажимент само на 
институциите! Да пазим всеки ден общите ни пространства, за да ни е 
приятно, когато крачим по улици и през парковете“, апелира младият 
възпитаник на ППМГ „Гео Милев“. Особено младите хора и децата трябва да 
бъдат възпитавани в отговорност към природата, подчерта кметът на Млада 
Загора.

„Инициативата „Красиви квартали“ цели да подредим кварталите на нашия 
град и според мен е много хубава“, изтъкна градоначалникът Живко 
Тодоров. Той припомни, че в „Три чучура-юг“ инфраструктурата беше изцяло 
обновена с ремонт на уличните платна, тротоарните настилки и зоните за 
паркиране като част от инвестиционната програма на Община Стара Загора, 
която включва 4 квартала.

„Може някъде да има останали строителни материали, те ще се премахнат, 
ще почистим и градинките. След това за два-три дни ще се измие изцяло 
кварталът и ще стане още по-хубаво място за живеене. Когато хората 
видят, че е чисто ще имат желание да поддържат повече“, изрази надеждата 
си Живко Тодоров.

Той призова старозагорци да се включат в предстоящите акции за 
почистване от инициативата „Красиви квартали“, но най-вече през всички 
365 дни на годината да пазят и поддържат.

„Да придадем на квартала облика, който заслужава!“, подкрепи го и 
зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ 
Радостин Танев. За Община Стара Загора няма периферни райони и хората са 
важни навсякъде.

Днес в специална шатра на паркинга на автосервиз „Диана“ в „Три 
чучура-юг“ се приемат излезли от употреба електрически уреди, както и 
едрогабаритен отпадък като дивани, секции и други ненужни мебели. На 
паркинга е поставен огромен контейнер за тази цел. Осигурени са чували, 
ръкавици и питейна вода за всички доброволци.

Сред тях беше и директорът на Детска градина № 55 „Незабравка“ в с. Хан 
Аспарухово Донка Стоилова. Тя се впусна в почистването на градинките 
заедно със своите колежки Милена Сандева и Диана Иванова и със сина си 
Теодор, студент по дентална медицина в София. „Участваме в кампанията 
„Да изчистим България за един ден“ от много години, не пропуснахме и 
тази акция за почистването на нашия роден град“, отзова се с удоволствие 
г-жа Стоилова. „Благодарим на г-н Живко Тодоров, защото благодарение на 
него се завръщат младите хора тук, търсят пристан в своя град и той е 
красив и уютен за сбъдване на мечти“, каза директорът на детската 
градина.

