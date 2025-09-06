Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Градът е наш, да го чистим и пазим, за да се радваме на уютни квартали
Днес ръководството на общината, заедно с много редови служители и
доброволци, даде старт на инициативата „Красиви квартали“ заедно с
почистващата фирма на Стара Загора
От реконструирания старозагорски квартал „Три чучура-юг“ кметът Живко
Тодоров даде старт днес на инициативата „Красиви квартали“, с която те
ще станат по-приветливи и ще сплотят местните общности с полезна кауза.
А тя е съвместен почин на Община Стара Загора и на почистващата фирма
ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС“.
„Да ни е чисто, предразполагащо за разходки и като се огледаме какво
добро е свършено да имаме стимул да пазим“, посочи Живко Тодоров пред
доброволците, отзовали се на призива на Община Стара Загора. В акцията
днес участват още зам.-кметовете Радостин Танев, Светослав Колев и арх.
Мартин Паскалев, началници на отдели, много общински служители и редови
граждани. За да даде насърчителен пример за младите хора, дойде и кметът
на Млада Загора Радослав Балкански.
„Чистотата на града ни зависи от всички нас, тя не е ангажимент само на
институциите! Да пазим всеки ден общите ни пространства, за да ни е
приятно, когато крачим по улици и през парковете“, апелира младият
възпитаник на ППМГ „Гео Милев“. Особено младите хора и децата трябва да
бъдат възпитавани в отговорност към природата, подчерта кметът на Млада
Загора.
„Инициативата „Красиви квартали“ цели да подредим кварталите на нашия
град и според мен е много хубава“, изтъкна градоначалникът Живко
Тодоров. Той припомни, че в „Три чучура-юг“ инфраструктурата беше изцяло
обновена с ремонт на уличните платна, тротоарните настилки и зоните за
паркиране като част от инвестиционната програма на Община Стара Загора,
която включва 4 квартала.
„Може някъде да има останали строителни материали, те ще се премахнат,
ще почистим и градинките. След това за два-три дни ще се измие изцяло
кварталът и ще стане още по-хубаво място за живеене. Когато хората
видят, че е чисто ще имат желание да поддържат повече“, изрази надеждата
си Живко Тодоров.
Той призова старозагорци да се включат в предстоящите акции за
почистване от инициативата „Красиви квартали“, но най-вече през всички
365 дни на годината да пазят и поддържат.
„Да придадем на квартала облика, който заслужава!“, подкрепи го и
зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“
Радостин Танев. За Община Стара Загора няма периферни райони и хората са
важни навсякъде.
Днес в специална шатра на паркинга на автосервиз „Диана“ в „Три
чучура-юг“ се приемат излезли от употреба електрически уреди, както и
едрогабаритен отпадък като дивани, секции и други ненужни мебели. На
паркинга е поставен огромен контейнер за тази цел. Осигурени са чували,
ръкавици и питейна вода за всички доброволци.
Сред тях беше и директорът на Детска градина № 55 „Незабравка“ в с. Хан
Аспарухово Донка Стоилова. Тя се впусна в почистването на градинките
заедно със своите колежки Милена Сандева и Диана Иванова и със сина си
Теодор, студент по дентална медицина в София. „Участваме в кампанията
„Да изчистим България за един ден“ от много години, не пропуснахме и
тази акция за почистването на нашия роден град“, отзова се с удоволствие
г-жа Стоилова. „Благодарим на г-н Живко Тодоров, защото благодарение на
него се завръщат младите хора тук, търсят пристан в своя град и той е
красив и уютен за сбъдване на мечти“, каза директорът на детската
градина.