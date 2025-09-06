Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Градът е наш, да го чистим и пазим, за да се радваме на уютни квартали

Днес ръководството на общината, заедно с много редови служители и

доброволци, даде старт на инициативата „Красиви квартали“ заедно с

почистващата фирма на Стара Загора

От реконструирания старозагорски квартал „Три чучура-юг“ кметът Живко

Тодоров даде старт днес на инициативата „Красиви квартали“, с която те

ще станат по-приветливи и ще сплотят местните общности с полезна кауза.

А тя е съвместен почин на Община Стара Загора и на почистващата фирма

ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС“.

„Да ни е чисто, предразполагащо за разходки и като се огледаме какво

добро е свършено да имаме стимул да пазим“, посочи Живко Тодоров пред

доброволците, отзовали се на призива на Община Стара Загора. В акцията

днес участват още зам.-кметовете Радостин Танев, Светослав Колев и арх.

Мартин Паскалев, началници на отдели, много общински служители и редови

граждани. За да даде насърчителен пример за младите хора, дойде и кметът

на Млада Загора Радослав Балкански.

„Чистотата на града ни зависи от всички нас, тя не е ангажимент само на

институциите! Да пазим всеки ден общите ни пространства, за да ни е

приятно, когато крачим по улици и през парковете“, апелира младият

възпитаник на ППМГ „Гео Милев“. Особено младите хора и децата трябва да

бъдат възпитавани в отговорност към природата, подчерта кметът на Млада

Загора.

„Инициативата „Красиви квартали“ цели да подредим кварталите на нашия

град и според мен е много хубава“, изтъкна градоначалникът Живко

Тодоров. Той припомни, че в „Три чучура-юг“ инфраструктурата беше изцяло

обновена с ремонт на уличните платна, тротоарните настилки и зоните за

паркиране като част от инвестиционната програма на Община Стара Загора,

която включва 4 квартала.

„Може някъде да има останали строителни материали, те ще се премахнат,

ще почистим и градинките. След това за два-три дни ще се измие изцяло

кварталът и ще стане още по-хубаво място за живеене. Когато хората

видят, че е чисто ще имат желание да поддържат повече“, изрази надеждата

си Живко Тодоров.

Той призова старозагорци да се включат в предстоящите акции за

почистване от инициативата „Красиви квартали“, но най-вече през всички

365 дни на годината да пазят и поддържат.

„Да придадем на квартала облика, който заслужава!“, подкрепи го и

зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“

Радостин Танев. За Община Стара Загора няма периферни райони и хората са

важни навсякъде.

Днес в специална шатра на паркинга на автосервиз „Диана“ в „Три

чучура-юг“ се приемат излезли от употреба електрически уреди, както и

едрогабаритен отпадък като дивани, секции и други ненужни мебели. На

паркинга е поставен огромен контейнер за тази цел. Осигурени са чували,

ръкавици и питейна вода за всички доброволци.

Сред тях беше и директорът на Детска градина № 55 „Незабравка“ в с. Хан

Аспарухово Донка Стоилова. Тя се впусна в почистването на градинките

заедно със своите колежки Милена Сандева и Диана Иванова и със сина си

Теодор, студент по дентална медицина в София. „Участваме в кампанията

„Да изчистим България за един ден“ от много години, не пропуснахме и

тази акция за почистването на нашия роден град“, отзова се с удоволствие

г-жа Стоилова. „Благодарим на г-н Живко Тодоров, защото благодарение на

него се завръщат младите хора тук, търсят пристан в своя град и той е

красив и уютен за сбъдване на мечти“, каза директорът на детската

градина.

