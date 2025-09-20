Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Да пазим чисто е качество на достойните граждани

Третото събитие от инициативата на Община Стара Загора „Красиви квартали“ бе в кв. „Самара 3“ днес

В трета поредна събота се почиства третият пореден квартал на град Стара Загора – днес това е „Самара 3“. „Красиви квартали“ е наречена инициативата, която цели да обедини старозагорци в грижата и любовта им към техния град.

И днес общинската администрация на Стара Загора заедно с кмета Живко Тодоров се включи дейно в почистването. Почти всички представители на силния пол, работещи в общината, начело с трима от зам.-кметовете, секретаря, главния архитект, директори на дирекции, началници на отдели, редови служители и доброволци дадоха личен пример на отговорност към родния град. Не по-малко усърдно се трудиха и дамите.

„Искаме да покажем на хората, че в Община Стара Загора и всички свързани с нея структури има воля градът ни да бъде чист. Надявам се да създадем трайни порядки и хората да започнат да пазят“, каза пред медиите преди старта на еконачинанието кметът.

Живко Тодоров съобщи пред журналистите, че преди ден е обиколил кв. „Три чучура-юг“, където администрацията и доброволците почистваха в предишна събота. „Исках да видя каква е ситуацията сега – за съжаление, има места около някои жилищни блокове, където граждани отново са изхвърлили ненужна смет. Пак ще почистим, но ще покажем, че най-важното е да създадем култура да се пази! Защото не може стотици хиляди да замърсяват с очакването някой да оправя след тях“, припомни Живко Тодоров.

„Оправдания не трябва да се търсят, всички трябва да бъдем отговорни граждани. И в ден като днешния, в който се провежда и голямата инициатива „Да почистим България“, всеки трябва да си даде сметка дали е достоен гражданин“, подчерта градоначалникът на Стара Загора.

Защото зад това определение не стоят непременно велики дела, а нещо дребно, но много важно – да пазиш и да спомагаш, за да е чиста и красива Стара Загора за всеки от нас.

Към доброволците днес се присъедини и Елена, майка на няколкомесечното бебе Александра, което остави на сянка в количката. „Макар и за малко, ще участвам и аз в почистването на моя квартал. Ние се гордеем с неговото спокойствие, около моя блок и в градинката никога няма боклуци, защото сме възпитани да пазим. Благодаря на общината за тази инициатива“, откликна младата жена.

Днес отново има възможност за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в специално разположен събирателен пункт.

