сряда, декември 24, 2025
Кметът на Смолян: Честито Рождество Христово!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В тихата и свята нощ на Рождеството на Божия син сърцата и мислите ни отново се устремяват във Витлеемската пещера, където с раждането на Богомладенеца за целия свят изгря нова надежда.
Пред светлия ден на Рождество Христово да изпълним сърцата си с щедрост и много надежди.
Да посрещнем Коледните празници с доброта, светлина в душата и вяра в новото начало!
Пожелавам Ви топлина в дома, разбирателство, мир, ползотворни дела и успехи във всяко начинание.

Честито Рождество Христово!

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян 

