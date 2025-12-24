Кметът на Смолян: Честито Рождество Христово!
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В тихата и свята нощ на Рождеството на Божия син сърцата и мислите ни отново се устремяват във Витлеемската пещера, където с раждането на Богомладенеца за целия свят изгря нова надежда.
Пред светлия ден на Рождество Христово да изпълним сърцата си с щедрост и много надежди.
Да посрещнем Коледните празници с доброта, светлина в душата и вяра в новото начало!
Пожелавам Ви топлина в дома, разбирателство, мир, ползотворни дела и успехи във всяко начинание.
Честито Рождество Христово!
Николай Мелемов
Кмет на община Смолян