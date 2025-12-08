понеделник, декември 8, 2025
Кметът на Смолян: Честит 8 декември – празникът на българската академична общност!

Уважаеми студенти,

Днес повече от всякога обществото има нужда от Вас, от Вашата чувствителност, от Вашите смели идеи, от Вашата непримиримост в търсене на отговори.
Пожелавам на всички да сте здрави, удовлетворени от постигнатото и да имате шанса и благополучието за успешна професионална реализация.

На добър час във всяко едно от призванията, които ще припознаете като свои, за да бъдете щастливи хора.


Уважаеми преподаватели,

Вие отстоявате същността на образователното дело и съграждате духа на нацията.Пожелавам Ви здраве, мъдрост и успехи.


Николай Мелемов
Кмет на община Смолян 

