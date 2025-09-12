Кметът на Шумен връчи плакет на полковник Добромир Добрев по повод приключване на военната му служба
Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави лично полковник Добромир Добрев на церемонията по приключване на военната му служба в петък.
Кметът му поднесе плакет „Мадарски конник“ и поздравителен адрес. Проф. Христов благодари на полк. Добрев за вярната служба и мисията му, като оцени високо приноса му в личен план, както и на целия Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ за развитието на обществения живот на Шумен.
Полковникът изпълнява длъжността командир на База за съхранение на въоръжение, техника и подготовка на резервисти (БСВТПР) до 13 септември 2025 г.
Тържественият ритуал по приемане и сдаване на длъжността „командир на БСВТПР“ се проведе на строевия плац на Факултета „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен.
Полковник Добромир Добрев предава длъжността на подполковник Мирослав Димитров, който изпълняваше длъжността заместник-командир по логистично осигуряване на военно формирование 34 200 – Шумен.
На събитието присъстваха областният управител Катя Иванова, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметът Николай Колев, секретарят на общината Христо Павлов и други.
Генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски, беше част от тържествения ритуал по приемане и предаване на знамето. Бяха връчени и отличия на полковник Добромир Добрев за положената от него служба.