Кметът на Шумен ще открие новия билетен център в Летния театър със зала на името на Тодор Колев

За откриването е отправена покана и към популярната изпълнителка Тони Димитрова, която е в Шумен за концерта си в Летния театър тази вечер от 21:00 ч.

Камерна зала за културни събития на името на Тодор Колев събира фотоси от емблематични моменти от творческия му път

Кметът на Община Шумен проф. Христо Христов ще открие новия билетен център в Летния театър, който е инициатива на КУПИ БИЛЕТИ.БГ с управител Благо Солов. Събитието ще се проведе тази вечер (вторник) от 17:30 ч. в Летния театър.

От организацията обявиха, че специален гост ще бъде обичаната българска певица Тони Димитрова. Тя е в града по повод концерта й „Бъди щастлива, Ани!“, който започва довечера в 21:00 ч. в Летния театър.

Новата придобивка за шуменци е „част от усилията на КУПИ БИЛЕТИ. БГ за модернизиране и улесняване на достъпа до културни събития в страната“, посочват от компанията. Те допълват също, че през 2026 г. ще инвестират в техническо оборудване за отварянето на първото от много години Лятно кино в Шумен.

Пространството на билетния център е модернизирано със съвременна билетна система, обновено и предлагащо условия за достъп до културни събития на жителите и гостите на Шумен, съгласно най-високите европейски стандарти.

Част от него е и обособена зала за събития от камерен тип на името на Тодор Колев, напомняща за принос на известния шуменец за културата на България. Тя събира фотоси от емблематични моменти и роли от творческия му път. Инициативата за залата и цялостното решение на билетния център е на КУПИ БИЛЕТИ.БГ с управител Благо Солов.

Откриването на залата се посвещава на любимия на шуменци музикант и актьор, който е роден на днешната дата – 26 август – през 1939 г. в Шумен.

Facebook

Twitter



Shares