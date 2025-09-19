Кметът на Шумен: Решаваме казуса с ДГ „Братя Грим“

Ще направим и така, че никой учител или човек от екипите на институциите да не остане без работа – ще предложим работни места на всички, категоричен бе проф. Христо Христов

След като се съобразихме с всички становища на институциите, стандартите, направих срещи с министрите, взехме под внимание даденостите в приемните институции, проверихме посещаемостта в яслата и градината, чух мнението и на родителите, и на директорите ще решим казуса с ДГ „Братя Грим“ така: оставяме децата от Корпус А в квартала (кв. „Тракия“), но всички страни трябва да направят компромиси.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов по време на среща с председателите на групи в Общинския съвет, която се проведе извънредно в петък, след разговорите му в София с министъра на образованието и науката.

Децата от яслената група в ДГ „Братя Грим“, които отговарят на нормативните изисквания, се разпределя между двете първи възрастови групи в същата градина. Двете най-малки възрастови групи се настаняват по най-бързия възможен начин в Детска ясла „Тракийче“. Самата ясла реорганизира групите си от 5 на 4 групи, за да се освободят две помещения и да поеме двете малки групи от ДГ „Братя Грим“. В СУ „Васил Левски“ ще се настани една група с деца на възраст 6 – 7 години от предучилищната група на ДГ „Братя Грим“. В училището ще се обособи отделен вход, санитарен възел и разливовъчно помещение за храната на децата, както и детска площадка за тях. Имаме пълната подкрепа на министъра на образованието и науката за тези действия, посочи кметът.

Това положение ще трае, докато получим експертното становище от геодезистите дали корпус А на ДГ „Братя Грим“, който пропада, подлежи на укрепване и каква е сумата за това укрепване. Тя трябва да се осигури. Ако не подлежи на укрепване, в средносрочен план местим градината в общежитието на ПГ по селско стопанство и хранителни технологии (Селскостопанския техникум), където ще пренасочим ресурс за ремонти, площадки и преустройство на сградата за детска градина, обясни кметът спецификите.

Трети, по-дългосрочен вариант, е да построим съвсем нова детска градина, но на друго място в квартала, където няма свлачищни процеси, обясни пред председателите на групите проф. Христо Христов.

Първият вариант е най-бърз и можем да го започнем щом получим одобрението на Общинския съвет, защото става дума за общинска собственост, допълни той и посочи, че сесията е на 25 септември и ще се действа според решението на Общинския съвет. Ще направим пълна мобилизация и ще преместим децата бързо, за да са в напълно безопасна и максимално удобна среда в яслата и в училището, без да нарушаваме никакви изисквания на институциите, нормативите им и обичайното ежедневие на децата и екипите в приемащите институции, категоричен бе кметът.

Вторият вариант е средносрочен, но възможен и ще изисква време за обществените поръчки и пренасочването на ресурс и пари. Третият вариант е най-дългосрочен, защото касае строеж на нова сграда с всички съпътстващи подобна дейност срокове и документи, обобщи кметът.

Никой от представителите на групите в Общинския съвет не възрази на така направеното предложение, като се обсъдиха детайли от преместването на децата, удобството на родителите и екипите и ремонтите, касаещи преместването. Обсъдени бяха и по-дългосрочните мерки за трайно решаване на въпроса със сградата на ДГ „Братя Грим“, която от години се пука и пропада.

Кметът подчерта, че този процес не е от вчера и много институции през годините не са предприели адекватни действия, за да се спре това или да се намери трайно решение. Прехвърлянето на отговорността за години несвършена работа към мен е факт, но това ми дава възможност сега аз да реша въпроса с оглед на това кое е в интерес и гарантира безопасността на децата, кое е най-добро за родителите и как да намерим изход за детската градина в дългосрочен план, като действам в спешен порядък, според наличните ресурси, подчерта кметът. Така че, аз ще изпълня всичко, за да са добре децата от трите институции. Ще направим и така, че никой учител или човек от екипите да не остане без работа – ще предложим работни места на всички, допълни той. По думите му, тримата директори трябва да знаят, че ще направят компромиси в името на децата и тяхната безопасност. Това трябва да е водещо, а не други мотиви, добави още кметът.

Вчера, преди да е проведена срещата на проф. Христо Христов с министъра на образованието, въпросът се обсъди от Постоянната комисия по образование към Общинския съвет, където становището на администрацията за детската градина и преместването на децата от застрашения корпус А представи заместник-кметът по образование Даниела Савчева. Припомняме, че децата вече са изведени от корпуса. На срещата ни вчера министъра на образованието изрази същото становище – че всички образователни институции следва да поставят интересите и сигурността на децата на първо място и да ни съдействат за бързо решаване на въпроса, каза още кметът пред общинските съветници.

Проф. Христо Христов показа проблемния корпус и на вицепремиера Атанас Зафиров, и на министъра на регионалното развитие Иван Иванов на 13 септември, когато двамата бяха в Шумен за началото на санирането на жилищните блокове в града. Тогава те предложиха помощ за експерти и геодезисти, които да посочат може ли и на каква стойност да се укрепи надеждно пропадащият корпус А на градината.

