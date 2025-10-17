Кметът на Шумен подписа Договор за сътрудничество с Арташат, Армения

Посещението се осъществи по повод празника на арменския град

На 17 октомври, петък, кметът на община Шумен проф. Христо Христов подписа Договор за сътрудничество с град Арташат, Армения.

Официалната делегация от Шумен е на посещение в Арташат в периода 14–18 октомври. В състава ѝ, освен кмета, участваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов, секретарят Христо Павлов и Карен Алексанян – създател на културно-историческия комплекс „Двор на кирилицата“ в Плиска.

Подписаното споразумение цели развитие на приятелски отношения и активно сътрудничество между двете общини чрез обмен в областта на културата, образованието, младежките дейности, спорта, туризма, бизнеса и местното самоуправление.

Документът предвижда насърчаване на двустранния обмен на информация, реализиране на съвместни инициативи и взаимни посещения. Срокът на действие на договора е три години.

В началото на седмицата представителите на Община Шумен бяха посрещнати от кмета на Арташат – г-н Карлен Мкртчян. Посещението се проведе по повод празника на града, а поканата бе отправена още през месец май, когато делегация от Арташат гостува в Шумен по време на честванията на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В рамките на визитата се проведоха разговори за бъдещи съвместни инициативи в областта на културата и образованието, за младежки и студентски обмен, както и за възможности за развитие на търговско и икономическо партньорство между двата града.

