Кметът на Шумен откри ремонтираната за малко над 400 хил. лв. улица „Лозенград“ в кв. „Тракия“

Завършени са и дейностите по другите улици по заема – „Червена роза“ и „Дедеагач“, съобщи още кметът

Улица „Лозенград“ е с висока обществена значимост и този ремонт е много важен за хората. Предизвикателството дойде от слягането на канализацията, която трябваше да се ремонтира. Именно по тази причина на сесия на Общинския съвет бе взето решение да се удължи срокът на заема, с който се финансира ремонтът, за да се приключи успешно с реновирането на ул. „Лозенград“. Това коментира кметът на община Шумен проф. Христо Христов при въвеждането в експлоатация на ремонтираната ул. „Лозенград“ в кв. „Тракия“ в гр. Шумев в четвъртък.

Той припомни също, че кандидати за изпълнение на канализациите на улиците няма, защото заделеният преди години ресурс, когато са правени проектите, е твърде малък към момента на реалното изпълнение на СМР, но въпреки това ул. „Лозенград“ е готова. Кметът благодари на изпълнителите от „Автомагистрали-Черно море“ АД за изпълнението на проекта.

Анатолий Николов, началник отдел „Инвестиции и благоустройство“ в Община Шумен, посочи, че предизвикателство в ремонта е била компрометираната след реализацията на Водния цикъл канализация. Той допълни, че на улицата са изпълнени два проекта – за частична подмяна на канализацията и укрепителни дейности и по проекта „Рехабилитация на улици в гр. Шумен“, финансиран чрез заема, изтеглен от Общината по-рано.

Цялата улица е с дължина от 476 м, като са изпълнени фрезоване, полагане на съответните пластове нов асфалтобетон, повдигане на шахти и нова маркировка, в т.ч. и с обособени паркоместа за гражданите. Стойността на СМР по тази част на проекта е 155 103 лв., каза Таня Бозова, гл. специалист „Инвеститорски контрол“. По втория компонент е изпълнено усилване на конструкцията в зоната на пропаданията на канализацията, изкопни работи, съответни СМР в пропадналите участъци и обратен насип, които възлизат на 246 324 лв.

Общо в ремонта на ул. „Лозенград“ до завършения ѝ вид са вложени 401 427 лв., стана ясно от думите на експертите.

Ремонтът в района започна в началото на м. септември 2025 г. Кметът проф. Христов съобщи, че работата и по другите улици по заема е приключила, в т.ч. ул. „Червена роза“ и ул. „Дедеагач“, като за последната улица обясни, че Общината допълнително финансира ремонтите на още два участъка, за да се осъществи нейната цялостна рехабилитация – от бул. „Симеон Велики“ до обръщача в кв. „Тракия“, което по проект не е било предвидено с такава дължина. Изпълнителят на обекта Асен Тодоров от „Автомагистрали-Черно море“ АД посочи, че са изпълнени всички дейности и на гражданите се предоставя удобна и модерна инфраструктура.

За ремонта на канализацията ул. „Тича“ Анатолий Николов поясни, че срокът на СМР ще се удължи, защото при дълбоките изкопи са установени наличие на газопреносни мрежи в трасето на обекта и в момента изпълнителят на ремонта и доставчикът на газ работят по преместването на трасето за газоподаването, за да може да продължи ремонтът на канализацията. Той посочи, че още при започването на обекта е било съобщено, че той е от много висока сложност.

