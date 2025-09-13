Кметът на Шумен откри Националния стрийтбол турнир „Shumen GT 3×3“ със стрелба и отбелязване на кош

Спортът е сред основните приоритети на политиката на Община Шумен.

Идеята ни е да дадем възможност на младите хора да се занимават със спорт. Този турнир съответства на политиката, която Шумен води, а тя е свързана в две основни посоки. Първата цел е да осигурим качествено образование, втората – младите хора да са здрави. А именно спортът осигурява това второ изискване. Винаги ще подкрепяме този турнир и всички спортни изяви в общината.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов при откриването на турнира днес, като пожела най-добрите да победят. Това е четвъртото поредно издание на Националния стрийтбол турнир „Shumen GT 3×3“.

Турнирът ще се продължи днес и утре пред сградата на Община Шумен. В състезанието се включват десетки отбори от страната. Организаторите посочиха, че с всяка следваща година интересът за участие се увеличава.

Община Шумен помага на Фондация „Гален Темелков“ и вече четири години те са раздали 28 стипендии на бъдещи медици – лекари, акушерки и медицински сестри, което е основната кауза на Фондацията.

Марина Персенг и Георги Минчев от Фондация „Гален Темелков“ връчиха на кмета поздравителен адрес в знак на благодарност за пълноценното партньорство, за оказаната досега подкрепа и за декларираното от страна на кмета намерение Общината всяка година устойчиво да бъде съорганизатор на спортната проява.

Организаторите бяха подготвили спортен екип и за кмета, както и за останалите участници – като знак, че е част от отбора на турнира и на цялата кауза.

