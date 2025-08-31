Кметът на Шумен: Обмисляме въвеждането на дигитално обучение още от детските градини – това е бъдещето на Шумен

Президентът Румен Радев и д-р Бисерка Йовчева откриха IX Европейска младежка олимпиада по информатика eJOY в Шумен, която събира близо 100 участници от 24 държави

Шумен е град с дълбоки корени и богати традиции. Но Шумен гледа напред, за да се превърне в място на технологиите и иновациите. Нашата визия за най-младите граждани на Шумен е от най-ранна възраст да са част от дигиталния свят. Затова обмисляме въвеждането на основи на дигиталното обучение още от детските градини. Това ще даде на децата възможност да развиват логическо мислене, способност да проследяват процеси и причинно-следствени връзки. Технологиите и иновациите са в основата на знанието и творчеството.

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към участниците в IX Европейска младежка олимпиада по информатика eJOY, която днес бе открита от президента Румен Радев и д-р Бисерка Йовчева – почетен професор на Шуменския университет и президент на IX Европейска младежка олимпиада по информатика. Събитието се провежда в зала „Арена Шумен“.

Инвестицията в децата е най-сигурната гаранция за стабилно общество и за бъдеще, което започва от днес. Развитието на технологиите, иновациите, изкуствения интелект са заложени във визията на Шумен, а нашата основна цел е да превърнем Шумен в пример за дигитална трансформация, иновации и образование, насочени към бъдещето.

За мен е чест, че Шумен е домакин на IX Европейска младежка олимпиада по информатика eJOY, която събира най-добрите млади умове на континента и поставя Шумен в сърцето на дигитална Европа. Пожелавам ви успехи, приятелства, честна надпревара и незабравими спомени от Шумен, заяви в заключение кметът.

Президентът Румен Радев изрази признателност към хората, които през 2017 г. родиха и реализираха тази идея. През годините олимпиадата се утвърди като достойна традиция и трамплин за върхови постижение на младите състезатели от целия континент, посочи още президентът, подчертавайки авторитета на българската школа по информатика.

При откриването на форума президентът, кметът, организаторите и гостите си направиха обща снимка с всички участници в състезанието. Приветствие към участниците направи и съпрезидентът на eJOY до 2023 г. Елена Маринова.

Олимпиадата събира в Шумен близо 100 информатици на възраст до 15 години и половина от 24 държави и ще продължи до 4 септември.

