Кметът на Шумен награди основателя на Двора на кирилицата Карен Алексанян с плакет Мадарски конник

В рамките на церемонията във вторник в Плиска кметът на община Шумен проф. Христо Христов награди основателя на Двора на кирилицата Карен Алексанян с плакет Мадарски конник.

Днес ние сме се събрали заради делото на нашия съгражданин и приятел Карен Алексанян, защото Дворът на кирилицата обединява, учи и ни напомня за нашите корени и дълга към България, се обърна кметът към домакина и основател на Двора на кирилицата.

На церемонията той подчерта приноса на Карен Алексанян за изграждането на дома на буквите и добави, че комплексът има огромно значение не само на местно ниво, но и в национален мащаб.

Кметът награди и Рубен Налбандян с възпоменателна монета на Община Шумен и благодарствена грамота за авторското му участие в изграждането на буквите.

Вие давате примера за родолюбие, който ще се следва и занапред от нашите последователи, се обърна проф. Христов към двамата.

В церемонията по случай 1185 години от рождението на свети Климент Охридски участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова, заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, кметовете на общините Плиска и Каспичан, общински съветници и граждани.

Карен Алексанян връчи медали за заслуги към музея на българската азбука в три степени, като министърът на регионалното развитие беше удостоен с медал първа степен.

В рамките на събитието беше отслужен молебен за здраве, а музикален поздрав отправиха децата от ОУ „Паисий Хилендарски“ в Плиска. Сандра Александрова изпълни химна на Двора на кирилицата.

Facebook

Twitter



Shares