Кметът на Шумен награди близо 80 изявени деца с постижения в изкуството, спорта, културата и науката

Инициативата „Дух, талант и сила – Шумен“ цели да поощри децата и младежите за техните постижения и дарби

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов награди близо 80 изявени деца в сферата изкуството, спорта, културата и науката. Инициативата „Дух, талант и сила – Шумен“ цели да поощри децата и младежите, които постигат успехи на национално, европейско и световно ниво. До 20 януари 2026 г. ще бъдат обявени номинациите за най-талантливите и изявени сред тях, за които шуменци ще имат възможност да гласуват.

Днес поставяме начало на една нова традиция, която, вярвам, че ще се превърне в част от духовната памет на нашия град. Инициативата „Дух, талант и сила – Шумен“ е нашият начин да кажем благодаря на младите хора, които с постиженията си в науката, изкуството и спорта вдъхновяват всички нас. Шумен винаги е бил град на духа, град, в който се раждат идеи, таланти и характери. От първото читалище до съвременните училища и академични зали – тук живее онзи пламък, който движи страната ни напред. „Дух, талант и сила“ е повече от награда. Това е послание, че когато умът, сърцето и волята действат заедно, се раждат върхове, които остават във времето.

С тези думи се обърна кметът проф. Христов към всички близо 80 отличени деца, които се събраха в Сесийната зала на Община Шумен в четвъртък. Той посочи, че с тази инициатива се дава сцена на младите хора на Шумен, които не просто успяват, а носят в себе си ценностите, които изграждат общност, постоянство, почтеност, любов към знанието и уважение към труда. Нека „Дух, талант и сила – Шумен“ стане знак на признание и на вдъхновение и знак за това, че бъдещето вече е тук – в лицата на децата, които имат мечти, в учителите, които ги подкрепят и в семействата, които ги възпитават да бъдат силни, добри и смели, каза още кметът.

Той благодари на всички, като отбеляза, че от тук нататък, всяка година, Шумен ще аплодира своите най-достойни млади хора. Духът и силата градят бъдеще. Там, където духът води, следва силата, добави той.

Проф. Христо Христов отбеляза, че именно децата и младежите в залата ще са сред номинираните, за които родителите, приятелите и всички жители на Шумен ще имат възможност да гласуват кои от тях са най-достойните за победа. С тези думи той даде начало на новата инициатива „Дух, талант и сила – Шумен“, като изрази задоволство, че Шумен има толкова много шампиони.

