Кметът на Шумен: Местната власт има ключова роля в защитата на правата на хората със специални потребности

За мен е чест да участвам в откриването в Шумен на форума на Комисията за защита от дискриминация. Всички сме загрижени за правата на хората със специални потребности. Местната власт има ключова роля в това, защото ние сме най-близо до хората, до техните проблеми, сигнали и притеснения.

Това каза в приветствието си при откриването на форум в Шумен на Комисията за защита от дискриминация кметът на община Шумен проф. Христо Христов. Форумът се осъществява по проекта „Подобряване на превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез модернизация и укрепване на КЗД“ и се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проф. Христов изтъкна, че защитата на достойнството на хората не е даденост. Този процес изисква от нас, представителите на различните институции в страната, системна работа, постоянство и усилия, които не трябва да бъдат преустановявани.

Кметът на Шумен подчерта още, че темата за защитата на достойнството на личността и на хората със специални потребности има правен, морален и социален аспект, които са водещи за Общината при реализиране на политиките ѝ.

По думите му, местната власт самостоятелно не може да реши всички проблеми, затова инициативи като тази на Комисията за защита от дискриминацията дават възможност да се постигне устойчив резултат за години напред в полза на хората от общността, като се интегрират усилията на различните институции.

Имате пълната подкрепа на Община Шумен и на добър час на форума, обърна се кметът към организаторите на събитието от КЗД.

