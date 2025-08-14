Кметът на Шумен и министър Гуцанов ще дадат символично начало на проекти, финансирани по НПВУ, и ще се срещнат с потребители на социални услуги

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще бъде на работно посещение в Шумен в петък, 15 август, от 13:00 ч.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов ще посрещне в петък, 15 август, в Шумен министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Министърът е на работно посещение в Шумен по повод даването на символично начало на проект „Резидентна услуга за пълнолетни лица с психични разстройства“ и изпълнението на проект „Извършване на основен ремонт, реконструкция, обновяване и благоустрояване на Дом за стари хора „Д–р Стефан Смядовски“ в гр. Шумен“, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Програмата на министъра започва в 13:00 ч. в с. Царев брод, където в имота на ул. „Владимир Заимов“ № 21 („Генерал Заимов“ № 21) ще се даде символично начало (първа копка) на изпълнението на проекта „Резидентна услуга за пълнолетни лица с психични разстройства“. Проектът предвижда в имота да се построят три нови сгради с капацитет 15 души, общо дворно място, беседки, лехи, зони за отдих и др.

В 14:30 ч. посещението на министър Гуцанов ще продължи в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания в гр. Шумен (ул. „Тракия“ № 8). В реновираната база на услугата той и кметът ще се срещнат с ползватели, екипи, директори и управители на социални центрове в общината.

В 15:30 ч. кметът проф. Христов и министър Борислав Гуцанов ще посетят Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в кв. „Б. Българанов“ в Шумен (ул. „Дунав“ № 21). Там ще се представи предстоящото разширяване на съществуващата резидента услуга с две нови сгради по проекта „Извършване на основен ремонт, реконструкция, обновяване и благоустрояване на Дом за стари хора „Д–р Стефан Смядовски“ в гр. Шумен, финансиран също по НПВУ.

На събитията ще присъстват и заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова, заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев, кметът на с. Царев брод Стефан Живков, представители на фирмите изпълнители и гости.

