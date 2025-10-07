Кметът на Русе провери изпълнението на проекта за обновяване на ученическото общежитие в Образцов чифлик

Кметът на Русе Пенчо Милков посети Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“, където се запозна на място с дейностите по стартиралия ремонт на ученическото общежитие.

Заедно с него беше и заместник-кметът Енчо Енчев. Двамата бяха посрещнати от директорката на гимназията Милена Досева, която представи напредъка по проекта и етапите на изпълнение.

Ремонтът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко над 2 млн. лв. Основните дейности включват саниране на фасадите, покрив и подови конструкции, подмяна на остарялата дограма, модернизация на осветителната, отоплителната и охладителната инсталации, както и изграждане на фотоволтаична централа за частично покриване на енергийните нужди. Проектът предвижда и изграждане на асансьор, който ще осигури достъпна среда за ученици с намалена подвижност.

По време на посещението бе отчетено, че вече е демонтирана старата хидроизолация на покрива, премахнати са амортизирани дограми и врати, подготвени са нови отвори за прозорци и врати, а на обекта е доставена изолация за плочите и хидроизолацията. След приключване на разкъртванията предстои монтирането на асансьора.

В рамките на ремонта общежитието ще бъде цялостно обновено и функционално преструктурирано. На първия етаж ще се изградят помещения за нуждите на възпитателите и за общо ползване, включително перално помещение и всекидневни, а на горните етажи ще се ремонтират стаите за живущите, като всяка ще бъде за двама ученици със самостоятелен санитарен възел. Предвижда се и столова с кухненски бокс, където учениците ще могат да приготвят самостоятелно храната си.

„Инвестицията е стратегическа за осигуряването на по-добри условия за учениците и за бъдещото развитие на гимназията. Подобни ремонти създават среда, която мотивира младите хора и повишава качеството на образователния процес“, подчерта кметът Пенчо Милков.

С директора на учебното заведение бе обсъдена бе и възможността след приключване на ремонтните дейности, през летните месеци помещенията в общежитието да бъдат отдавани под наем и да се използват за зелени училища или самата сграда да бъде ползвана като хостел.

През последните години ПГСС „Ангел Кънчев“ получава последователна подкрепа – през 2022 г. е извършен ремонт на покрива на стойност 85 хил. лв., а през 2024 г. са предоставени 60 хил. лв. общински средства за издръжка.

Образцов чифлик е основан от Митхад паша, а през 1879 г. с указ на княз Александър Батенберг е преобразуван в практическо училище със системно обучение. През годините там се въвеждат нови учебни предмети и специалности, които обхващат земеделие, животновъдство, винарство и технологии. В края на XIX и началото на XX в. в училището се създават мандра и винарска изба, където за пръв път в България се произвеждат европейски сирена и висококачествени вина и ликьори.

В Образцов чифлик се правят първите опити за кръстосване на местни свине с европейската голяма бяла порода, което подобрява националното свиневъдство. Там са внесени първите тежкотоварни коне, мериносови овце, сименталски крави и породисти птици, както и първият инкубатор за изкуствено люпене. Училището е място, където се създават технологии за бяло саламурено сирене и кашкавал „Витоша“, както и първи опити за борба с лозови болести. Учителят Карл Бец поставя началото на модерното пчеларство у нас и основава първото пчеларско дружество „Нектар“. В по-късните години се развиват нови специалности, изграждат се оранжерии, полигони и напоителни системи, като училището остава център за модерно аграрно образование.

През историята си учебното заведение в Образцов чифлик е носител на множество награди от национални и международни изложения. Сред неговите възпитаници са изтъкнати учени със значим принос за развитието на българската селскостопанска наука – акад. Владимир Марков – микробиолог със световна известност; проф. Иван Иванов – създател на нови сортове пшеница; проф. Велин Койнов, проф. Неделчо Кандев, проф. Евгени Танов, проф. д-р Тодор Кръстев, проф. д-р Янчо Енчев, доц. Д-р Стефан Денев и много други.

