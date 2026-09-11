Кметът на Русе отличи 16-годишния европейски шампион Петър Стоянов

Пенчо Милков награди младия състезател за европейската му титла във водомоторния спорт, а Русе получи най-висока оценка за организацията на международните шампионати

Кметът на Русе Пенчо Милков отличи с грамота 16-годишния Петър Стоянов, който триумфира като европейски шампион във водомоторния спорт в клас GT-15. Отличието беше връчено по време на среща в сградата на Община Русе.

На нея присъстваха заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев, директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов, председателят на Клуба по водомоторен спорт „Ряхово“ Милен Маринов, както и Стефан Стоянов и европейският шампион Петър Стоянов.

Русе с най-висока оценка за организацията

Представителите на Клуб „Ряхово“ връчиха купи на кмета и заместник-кметовете в знак на благодарност за съдействието на Община Русе при организирането на Европейския шампионат за юноши в клас GT-15 и финалния кръг от Световния шампионат в клас F-500.

Милен Маринов съобщи, че Международната федерация по водомоторен спорт е дала на организаторите максималната оценка от 5 точки за провеждането на състезанията.

„Тези състезания нямаше да се проведат на това високо ниво без подкрепата на Община Русе“, заяви Маринов.

Стефан Стоянов коментира, че градът вече е придобил сериозна разпознаваемост сред международната общност във водомоторните спортове.

Почетен плакет за Клуб „Ряхово“

Пенчо Милков благодари на членовете на клуба за тяхната работа, професионализъм и усилията им Русе и регионът да се утвърждават като място с традиции и бъдеще във водомоторния спорт.

Кметът връчи на Милен Маринов почетен плакет на Община Русе в знак на признателност за работата на клуба и приноса му за успешното домакинство на международните състезания.

„Благодаря ви, че давате възможност на младите състезатели да се развиват именно тук“, заяви Милков.

Петър Стоянов: Чувството не може да се опише

Специално признание получи 16-годишният Петър Стоянов за спечелената европейска титла и приноса му за популяризирането на спорта сред младите хора.

„Да спечелиш европейската титла пред собствена публика и с подкрепата на родния си град е чувство, което не може да се опише“, сподели младият шампион.

По думите му организаторите са осигурили условия на световно ниво, позволяващи на състезателите да покажат най-доброто от възможностите си.

Европейският шампионат в клас GT-15 и финалният кръг на Световния шампионат в клас F-500 се наредиха сред мащабните спортни събития, провеждани в Русе през последните години, и допринесоха за утвърждаването на града като център на водомоторния спорт.