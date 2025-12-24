Кметът на Ямбол с поздравление в навечерието на Рождество Христово

Обръщаме се към вас с цялото си уважение и с благодарност в навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово.

В тези светли празнични дни си припомняме нашите вечни духовни ценности – вярата, надеждата и милосърдието. Те винаги са обединявали нашия народ и са ни давали сили да преминаваме през най-тежките изпитания. А през изминалата година имаше немалко предизвикателства и трудни моменти.

Въпреки това заедно, с упоритост и взаимна подкрепа, ние доказахме, че нашият град е силно и сплотено семейство. Той е общност, която не се предава, която стои зад доброто, зад развитието и зад своите хора.

Всяко начинание изисква усилия, но най-важното, към което се стремим, е да търсим красотата в това, което правим. Именно тя прави задачата по-трудна, но и много по-смислена.

Благодарим на всички, които през тази година работиха ЗА Ямбол – за по-чиста, по-уредена, по-спокойна и по-красива среда за живот. Благодарим на всички, които даряваха време, труд и сърце за каузи в подкрепа на другите.

Благодарим и на всеки, който пази постигнатото и вярва в бъдещето на Ямбол. Нашата отзивчивост, нашият труд и нашата съпричастност са истинската сила на нашия град! Пред нас има още много работа. Но съм уверен, че, както и досега, заедно ще вървим напред, с ясна посока и с обща цел – едно по-добро бъдеще за нашите деца и за нашия дом.

Скъпи приятели,

В тези празнични дни нека се обърнем към това, което е най-ценно – семейството, близките, взаимната подкрепа!

Нека топлината на тези дни озари домовете ни!

Пожелавам ви здраве, мир, и благополучие!

Нека Новата 2026 година донесе добри събития, повече светлина и повече разбирателство!

Да има любов и сплотеност в нашите семейства, щастие и благоденствие в нашия роден Ямбол! Светли и благословени празници!

С уважение,

Валентин Ревански

Кмет на община Ямбол

Facebook

Twitter



Shares