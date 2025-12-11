Кметът на Пловдив прие новоназначения посланик на Швейцария

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на партньорството между Пловдив и Швейцария в областите на бизнеса и инвестициите, науката и иновациите, образованието, културата и устойчивото градско развитие.

Кметът подчерта, че Пловдив е вторият по големина град в България и един от водещите икономически и културни центрове в страната.

„Пловдив е град с над 8-хилядолетна история, динамично развиваща се икономика и силно международно присъствие. Индустриалната инфраструктура около града, която включва предприятията в „Тракия икономическа зона“, привличат значителни инвестиции, сред които и такива от швейцарски компании. Това доказва благоприятния бизнес климат и потенциала за разширяване на двустранните проекти“, посочи кметът.

Той акцентира и върху развитието на творческите индустрии, културния туризъм и международните фестивали, които позиционират Пловдив като притегателен център за културен обмен и иновации. „Градът ни разполага и с университети и научни институти, които развиват съвременни технологии, здравни и аграрни науки, и подготвят висококвалифицирани специалисти“, добави още Костадин Димитров.

Посланик Пиер Хагман отбеляза, че Швейцария и България поддържат стабилни и ползотворни отношения, подкрепени от активни програми за сътрудничество. Той подчерта, че новата фаза на швейцарско-българското партньорство (2024–2029) включва финансиране на инициативи, свързани с гражданската активност, прозрачността, околната среда и борбата с корупцията. Той даде като пример успешни проекти, сред които развитието на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, като демонстрация за силното технологично партньорство между двете страни.

