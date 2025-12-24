Кметът на Пещера с поздрав за коледно-новогодишните празници
Уважаеми съграждани,
Настъпват благословени дни, в които всички желания се сбъдват. Коледа е време, което споделяме с най-близките си хора. Време за истински пожелания, споделени мечти и надежди за сбъдване. С вяра в чудото на Христовото Рождение, нека сърцата ни се изпълват с топлота и обич, с благодарност и уважение.
Да посрещнем Новата 2026 година с упование, радост и светли чувства. Да си пожелаем един по-добър свят!
Нека има искреност и взаимност в семейството, между приятелите, в обществото!
Честита Коледа!
Благодатна Нова година!
Йордан Младенов
Кмет на община Пещера